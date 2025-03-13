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وتقابل حبيب الحلقة 13.. أنوشكا تتهم ياسمين عبدالعزيز بالتنصت على أولادها
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

وتقابل حبيب الحلقة 13.. أنوشكا تتهم ياسمين عبدالعزيز بالتنصت على أولادها

وتقابل حبيب
وتقابل حبيب
شروق سلامة

تصاعدت الأحداث في الحلقة 13 من مسلسل “وتقابل حبيب” بطولة ياسمين عبد العزيز، حيث حاولت رقية العسكري (نيكول سابا) الإيقاع بين ليل (ياسمين عبد العزيز) وفارس (كريم فهمي) عن طريق الكذب والتلاعب بالمواقف.

أحداث مسلسل “وتقابل حبيب” الحلقة 13
  

  •    رقية العسكري تلاحظ تقارب العلاقة بين ليل وفارس، مما يثير غيرتها ورغبتها في التفريق بينهما.
    •    تحاول رقية تشويه سمعة ليل أمام فارس، فتبلغه أن ليل تتحدث بشكل غير لائق عن علاقتها السابقة مع شقيقه يوسف (خالد سليم).
    •    يغضب فارس من كلام رقية، ويتصل بليل للتأكد من صحة كلامها، لكن ليل تشعر بالإهانة من شكه فيها وتنفي الأمر بشدة، مما يؤدي إلى خلاف بينهما.
    •    تصاعد الصراع بين ليل وعائلة أبو العزم، خاصة بعد محاولات إجلال (أنوشكا) لإخضاعها وإبعادها عن حفيدتيها.

القنوات الناقلة لمسلسل “وتقابل حبيب”

يمكن للمشاهدين متابعة المسلسل عبر:
    •    قناة DMC الساعة 8:30 مساءً، الإعادة: 2:45 صباحًا، 1:30 ظهرًا.
    •    قناة DMC دراما الساعة 6:00 مساءً، الإعادة: 4:30 صباحًا، 9:30 صباحًا.
    •    منصة Watch It ومنصة شاهد الرقمية.

قصة مسلسل “وتقابل حبيب”

تدور الأحداث حول ليل الحسيني (ياسمين عبد العزيز) التي تكتشف خيانة زوجها يوسف أبو العز (خالد سليم) وزواجه من أخرى سرًا، مما يدفعها لمواجهة تحديات كثيرة مع أسرته، وعلى رأسهم والدته إجلال (أنوشكا)، التي تحاول حرمانها من بناتها. في الوقت ذاته، تتطور علاقتها مع فارس (كريم فهمي)، الذي يقع في حبها رغم العوائق.

أبطال مسلسل “وتقابل حبيب”

يشارك في البطولة:
    •    ياسمين عبد العزيز (ليل الحسيني)
    •    كريم فهمي (فارس أبو العزم)
    •    خالد سليم (يوسف أبو العزم)
    •    نيكول سابا (رقية العسكري)
    •    أنوشكا، صلاح عبد الله، بسنت شوقي، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، حنان سليمان، إنجي كيوان

المسلسل من تأليف: عمرو محمود ياسين، إخراج: محمد الخبيري، إنتاج: سينرجي.

ياسمين عبد العزيز نيكول سابا قناة DMC وتقابل حبيب مسلسل “وتقابل حبيب” الحلقة 13

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