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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لا خسائر في الأرواح.. التفاصيل الكاملة لحريق مصنع عوادم غزل بكفر الشيخ| شاهد

حريق مصنع الغزل
حريق مصنع الغزل
محمود زيدان

شهدت قرية أبو دراز التابعة لمركز فوة بمحافظة كفر الشيخ، نشوب حريق في مصنع تفتيح عوادم غزل مسقوف بألواح الصاج على مساحة 600 متر مربع تقريبًا، وجرى السيطرة على الحريق تمامًا من قِبل رجال الحماية المدنية بمشاركة الأهالي.

تفاصيل حريق مصنع عوادم غزل 

وكان اللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد نشوب حريق بمصنع تفتيح عوادم غزل بقرية أبو دراز، دائرة مركز شرطة فوة.

هرعت سيارات الإسعاف والحماية المدنية والإطفاء إلى موقع الحريق، وجرى السيطرة عليه ومنع امتداد ألسنة اللهب إلى المناطق والمساكن المجاورة، وسط تواجد أمنى مكثف من رجال المباحث الجنائية والحماية المدنية الذين أشرفوا على عملية إخماد الحريق حتى الانتهاء من أعمال التبريد.

إصابة 19 شخصًا 

وأسفر الحريق عن إصابة 19 شخصًا من بينهم 4 أفراد شرطة من قوة الحماية المدنية بكفر الشيخ باختناق جراء استنشاق الأدخنة الكثيفة التي ملأت أرجاء المكان، وجرى نقلهم إلى مستشفى فوة للتأمين الصحي ومستشفى فوة المركزي لتلقي العلاج اللازم، وجرى تقديم الإسعافات اللازمة لهم، وتقرر خروجهم عقب تماثلهم للشفاء التام.

المصنع مسقوف بالصاج

وفي سياق متصل، كشفت مصادر أمنية خاصة لـ «صدى البلد»، أن المصنع الذي تعرض للحريق مكون من طابق واحد من البلوك الأبيض ومسقوف بألواح الصاج على مساحة 600 متر مربع تقريبًا، ملك «ا.م» 58 سنة، ومستأجر لـ «م.أ» 26 سنة، مقيم بمدينة فوة، وأن الحادث نتج عنه تلفيات بـ 3 ماكينات غزل و5 أطنان عوادم غزل تقريبًا، ولا خسائر في الأرواح.

حرر رجال الشرطة المحضر رقم 795 لسنة 2025م، إداري مركز شرطة فوة، وأخطرت الأدلة الجنائية لإجراء المعاينة اللازمة وبيان سبب الحريق، وأخطرت جهات التحقيق.

كفر الشيخ إخماد حريق الحماية المدنية فوة مدير أمن كفر الشيخ

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