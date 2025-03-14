بيان عاجل من اتحاد الكرة بشأن إعادة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

كشف مسئولو اتحاد الكرة عن أن البيان المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يشير إلى إعادة مباراة القمة الأخيرة بين ناديي الزمالك والأهلي، هو بيان غير صحيح ولم يصدر عن مجلس إدارة الاتحاد.

وكانت المباراة مقررة مساء الثلاثاء الماضي ضمن منافسات الدوري المصري، لكنها لم تُقم بسبب غياب فريق الأهلي.

تفاصيل البيان المزيف

أوضح مسئولو اتحاد الكرة أن مجلس إدارة الاتحاد لم يصدر أي بيانات خلال الساعات الأخيرة، مؤكدين أن رابطة الأندية المحترفة هي الجهة المنوطة باتخاذ القرارات اللازمة بشأن الأحداث التي شهدتها مباراة القمة الأخيرة. وأشاروا إلى أن الرابطة هي المسؤولة عن إدارة المسابقة واتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه أي مخالفات أو انسحابات.

العقوبات المحتملة وفقًا للائحة رابطة الأندية

تنص لائحة رابطة الأندية المحترفة على مجموعة من العقوبات في حال انسحاب فريق من مباراة أو من المسابقة بأكملها. وفيما يلي تفاصيل هذه العقوبات:

1. في حالة الانسحاب من مباراة واحدة:

يُعتبر الفريق المنسحب مهزومًا في المباراة بنتيجة 2/0.

يتم خصم ثلاث نقاط من رصيد الفريق المنسحب، بالإضافة إلى نتيجة الهزيمة.

يُعاد ترتيب الفريق في جدول المسابقة بناءً على النقاط المتبقية.

2. في حالة الانسحاب من المسابقة كاملة:

إذا كان الانسحاب خلال المرحلة النهائية من المسابقة:

يهبط النادي إلى الدرجة الأدنى في الموسم التالي.

يُحرم من المشاركة في المسابقة لموسمين قادمين.

يدفع النادي غرامة مالية قدرها 20 مليون جنيه.

يتحمل النادي المنسحب الخسائر المالية الناتجة عن فقدان الدخل المتوقع من العقود التجارية وعقود البث والنفقات الأخرى المرتبطة بالمشاركة في المسابقة.

تُلغى نتائج كافة المباريات التي لعبها الفريق خلال المرحلة النهائية، بينما تُحتسب النتائج والأهداف في المباريات التي لعبها خلال المرحلة الأولى.