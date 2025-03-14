زيلينسكي: روسيا تريد استمرار الحرب الأوكرانية

قال الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي، اليوم الجمعة إن تبادل الأسرى ووقف إطلاق نار مؤقت كامل وغير مشروط لمدة 30 يومًا هما أولى الخطوات السريعة التي قد تُقرّبنا بشكل كبير من سلام عادل ودائم.

أوكرانيا تريد السلام

وأضاف زيلينسكي عبر حسابه بمنصة "إكس" أن أوكرانيا مستعدة لاتخاذ هذه الخطوات لأن الشعب الأوكراني يريد السلام أكثر من أي شخص آخر.

وأشار إلى أنه في هذه الأثناء، يرى العالم كيف تُعمّد روسيا وضع شروط تُعقّد العملية وتُطيلها، فهي الطرف الوحيد الذي يريد استمرار الحرب وانهيار الدبلوماسية.

روسيا تؤيد رؤية ترامب

وفي سياق متصل، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف أن الرئيس فلاديمير بوتين يدعم موقف نظيره الأمريكي دونالد ترامب بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية لكنه طرح أسئلة تحتاج إلى إجابات بمشاركة الجانبين.

وأضاف المتحدث باسم الرئاسة الروسية: تحديد موعد محادثات الرئيسين الروسي والأمريكي سيتم بعد أن يسلم المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف رسالة من بوتين إلى ترامب.

وأوضح أن روسيا تسلمت من الولايات المتحدة معلومات إضافية بشأن المسألة الأوكرانية.