قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عمرو أديب يفتح النار: عايزين تجاملوا الأهلي ادولوا الدوري في الجبلاية
آخر تحديث لسعر الدينار الكويتي اليوم 14- 3-2025
طقس السبت: الأرصاد تحذر من شبورة ورياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق
دعاء ليلة النصف من رمضان 2025 .. اغتنمه بـ7 كلمات تغرقك الأرزاق
بالذكاء الاصطناعي .. سعاد حسني الوجه الإعلاني لبرامج وزارة التضامن
زيادة التموين الجديدة .. من يستحق 250 جنيها على البطاقة؟
تويوتا كورولا 2024 كسر زيرو بهذا السعر
وزير الخارجية الأمريكي: الإفراج عن جميع الرهائن في غزة أولوية لواشنطن
احذر ارتكاب هذه العادات بعد الإفطار مباشرة في رمضان
رحمة أحمد تعلق على غيابها عن مسلسل أحمد مكي الجديد في رامز إيلون مصر
زيلينسكي: أمامنا فرصة جيدة لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية بسرعة
موقف محرج وشيّال| محمد رمضان يحقق أحلام البسطاء في مدفع رمضان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصر تتلقى دعوة للمشاركة في دورة ألعاب التضامن الإسلامي بالرياض

ياسر إدريس
ياسر إدريس
عبدالله هشام

تلقى المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية دعوة رسمية من الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، رئيس الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي، لمشاركة مصر في منافسات دورة ألعاب التضامن الإسلامي السادسة التي تستضيفها المملكة العربية السعودية بمدينة الرياض خلال الفترة من 7 إلى 21 نوفمبر المقبل.

وتسلم المهندس ياسر إدريس دعوة مشاركة اللجنة الأولمبية المصرية في دورة ألعاب التضامن الإسلامي من جانب الأستاذ ناصر المجالي، أمين عام الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي، على هامش اجتماعات الجمعية العمومية لاتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية «أنوكا» المقامة في الجزائر على مدار يومي 14 و15 مارس.

وثمن المهندس ياسر إدريس،  الدعوة من جانب الأشقاء في المملكة العربية السعودية بمشاركة اللجنة الألمبية المصرية في دورة التضامن الإسلامي المقبلة، مشيدا بروح التعاون بين اللجنة الأولمبية المصرية ونظيرتها السعودية وسط تناغم وتجانس بين الجانبين في الملفات المشتركة ذات الاهتمام والصلة.

وتأتي هذه الدعوة في إطار تعزيز التعاون الرياضي بين الدول الإسلامية وتأكيدًا على دور مصر الفعّال في المحافل الرياضية الدولية.

ياسر إدريس التضامن الإسلامي اللجنة الأولمبية دورة ألعاب التضامن الإسلامي ألعاب التضامن الإسلامي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اتحاد الكرة

بيان عاجل من اتحاد الكرة بشأن إعادة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

اسعار البنزين والسولار

اسعار البنزين والسولار اليوم الجمعة بعد تصريحات الحكومة

عودة التوقيت الصيفي 2025

قدم الساعة 60 دقيقة.. لماذا لجأت الحكومة للتوقيت الصيفي؟

سعر الذهب اليوم.. عيار 21 يسجل قمة تاريخية لأول مرة

سعر الذهب اليوم.. عيار 21 يسجل قمة تاريخية لأول مرة

الخطيب

بحضور الخطيب.. اجتماع عاجل لمجلس إدارة الأهلي

سعر كرتونة البيض اليوم للمستهلك.. والفراخ اليوم الجمعة

سعر كرتونة البيض اليوم للمستهلك.. وأسعار الفراخ اليوم الجمعة

مشاجرة الفردوس

محامي المتهم في مشاجرة الفردوس: المجني عليه طلب مليون جنيه للتصالح وسيارته تتكلف ٨٠ ألف جنيه فقط

المطرب مصطفى عنبة

مستقبلي التعليمي كان واقف على جزمة.. عنبة ينهار من البكاء.. فيديو

ترشيحاتنا

جيهان الشماشرجي

مسلسل إخواتي الحلقة 14 .. جيهان الشماشرجي تقرر الانتقام

ولاد الشمس

ولاد الشمس الحلقة الأخيرة .. ظهور الأيتام بشخصياتهم الحقيقية

عمرو سلامة

إسماعيل ياسين أسوأ ممثل وانتصار استثنائية .. تصريحات عمرو سلامة تثير الجدل

بالصور

احذر ارتكاب هذه العادات بعد الإفطار مباشرة في رمضان

عادات لا يجب القيام بها بعد الإفطار مباشر في رمضان
عادات لا يجب القيام بها بعد الإفطار مباشر في رمضان
عادات لا يجب القيام بها بعد الإفطار مباشر في رمضان

مسلسل وتقابل حبيب 14.. نيكول سابا تتسبب في استقالة كريم فهمي

نيكول سابا
نيكول سابا
نيكول سابا

تألق محمود الليثي بحفل كامل العدد

حفل محمود الليثي
حفل محمود الليثي
حفل محمود الليثي

دراسة: تقليل الملح في الطعام يسبب ارتفاع الكوليسترول الضار

تحذيرات من مخاطر تقليل الملح المفرط على الصحة
تحذيرات من مخاطر تقليل الملح المفرط على الصحة
تحذيرات من مخاطر تقليل الملح المفرط على الصحة

فيديو

عنبة

مصطفى عنبة: بنافس نفسي.. والناس بقت فاهمة لعبة التريند

النجمةهالة صدقي

هالة صدقي: شبعت شهرة ونجومية و اخترت دور" شادية “ عن ” إخلاص كابوريا “ رغم مساحته الأقل .. و” قهوة المحطة " اللي شايلة الجيل الجديد

محسن جابر

أدخل السرور في كل بيت ويتمنى ينتج لشيرين … أسرار محسن جابر

مدفع رمضان

خاف يأخذ 100ألف جنيه.. كوميديا محمد رمضان مع الراجل الرحيم بحيوانه|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب: الهدنة الروسية الأوكرانية: هل تُمهد لتسوية شاملة أم تعيد ترتيب الأوراق؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: اتفاق الشرع "قسد".. وماذا بعد؟!

د. محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: أخطاء الذكاء الإصطناعي في آيات القرآن الكريم: "الأسباب والتحديات"

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: ملكات غير حاكمة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة النصر تحدثنا

المزيد