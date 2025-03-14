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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مسلسل إخواتي الحلقة 14 .. جيهان الشماشرجي تقرر الانتقام

جيهان الشماشرجي
جيهان الشماشرجي
تقى الجيزاوي

 

شهدت الحلقة الرابعة عشر من مسلسل “اخواتي” العديد من الأحداث والتى من أبرزها مواجهة نجلاء(جيهان الشماشرجي ) لشقيقاتها بعد ان قتلوا زوجها ربيع (أحمد حاتم)ويخبروها بأنه قتل عن غير عمد وتحاول أن تخرب جميع خططتهم وتخدعهم بأنها شهدته فى الحلم.

  • وتخرب خطة أدوار (نبيل عيسي) وسها(نيللي كريم) فى تهريب الألماظ وتستحوذ عليه حتى تضعه فى الفستان الذى تقدم به العرض المسرحي حتى تكسب المسابقة وادوارد يهدد سها بأنها ترد لها الألماظ حتى لا يأذيها.
  • وفى مشهد حزين تنار فيه ناهد (كندة علوش) بعد أن فقدت الأمل فى تبني طفل بعد إيجابية تحاليل المخدرات الذى يتعاطها زوجها فرحات (حاتم صلاح).

 

أبطال مسلسل إخواتي 

مسلسل "اخواتي" من بطولة نيللي كريم وروبي وكندة علوش وحاتم صلاح وجيهان الشماشرجي وعلي صبحي، ومن إخراج محمد شاكر خضير، وتأليف مهاب طارق، ويتكون من 15 حلقة.

مواعيد عرض مسلسل اخواتي

ويعرض مسلسل إخواتي على قناة dmc الساعة 7:15 مساءً والإعادة الساعة 1:30 صباحًا والإعادة الثانية 9:15 صباحُا، ويعرض على dmc دراما فى تمام الساعة 10 ونصف مساءً والإعادة 6:15 صباحًا والساعة 12:45 مساءً

مسلسل اخواتي أبطال مسلسل اخواتي مواعيد عرض مسلسل اخواتي

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