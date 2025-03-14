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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ميدو يوجه رسالة لـ عمر جابر بعد التجديد للزمالك

ميدو
ميدو
ميرنا محمود

وجه أحمد حسام ميدو، عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، رسالة  إلى نجم الفريق عمر جابر ، بعد تجديده رسميًا لمدة موسمين مع الزمالك.

وكتب ميدو عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «مبروك ابن الزمالك المخلص عمر جابر الاستمرار مع الفريق لموسمين أخرين.. عمر قائد حقيقي بدون كلام كثير».

وأضاف: «نموذج في الاحترافية لكل شباب النادي ونموذج للإخلاص عند تجديد تعاقده.. مبروك يا أبو يوسف».

وأعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب عن تجديد التعاقد مع عمر جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء رسمياً لمدة موسمين.

ووقع عمر جابر على  على عقود التجديد مع نادي الزمالك لمدة موسمين بداية من الموسم المقبل لينتهي تعاقده بنهاية موسم 2026-2027 .

يأتي ذلك في إطار خطة مجلس إدارة نادي الزمالك ولجنة التخطيط لقطاع كرة القدم للحفاظ على العناصر المميزة بصفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وعقد البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مؤتمراً صحفياً اليوم الجمعة، للحديث عن لقاء سموحة المقبلة في دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

وأكد المدير الفني لفريق الزمالك أنه كان يتمنى مواجهة الأهلي والفوز عليه داخل الملعب وليس بانسحابه، رغم أن عدم خوض المباراة يمنح لاعبي فريقي فرصة أكبر للحصول على قسط من الراحة في ظل ضغط المباريات خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف المدير الفني قائلاً:" لا أريد الحديث كثيراً عن انسحاب الأهلي في مباراة القمة الأخيرة، لدينا ما هو أهم في الوقت الحالي ومواجهة صعبة أمام منافس قوي في كأس مصر، نسعى لتحقيق الفوز فيها والتأهل للدور نصف النهائي للبطولة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة سموحة في اطار منافسات ربع نهائي كأس مصر .

وانتهت مباراة الأهلي والزمالك مساء الثلاثاء الماضي بانسحاب الأهلي من خوض اللقاء الذي كان من المقرر أن يجمع بينهما ضمن منافسات الدوري المصري.

ولم تُلعب مباراة الزمالك أمام الأهلي بعد انسحاب الأخير من اللقاء بسبب عدم استقدام حكام أجانب لإدارة المباراة.

وتعلن رابطة الأندية المصرية غدا السبت قراراتها بشأن أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك التى كان مقررا لها الثلاثاء الماضى ولكن تم الغاؤها بعد انسحاب الأهلي من المباراة ورفضه خوضها لعدم تعيين طاقم أجنبي لادارة المباراة .

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