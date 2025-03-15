موعد إعلان قائمة منتخب مصر لمباراتى إثيوبيا وسيراليون

يستعد المدرب الوطني حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، لإعلان قائمة منتخب مصر استعدادًا لمواجهتي إثيوبيا وسيراليون ضمن تصفيات كأس العالم 2026.



وأستقر حسام حسن على إعلان قائمة المنتخب غدًا السبت، الموافق 15 مارس الجاري، وذلك قبل انطلاق المعسكر التحضيري الذي سينطلق الأحد 16 من شهر مارس.

ويدخل منتخب مصر الوطنى الأول، معسكره يوم 16 شهر مارس استعدادا لمباراتى إثيوبيا وسيراليون المقرر لهما يومى 21 و25 مارس الجارى ضمن منافسات الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

ويتواجد منتخب مصر فى المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، مع منتخبات بوركينا فاسو، إثيوبيا، غينيا بيساو، سيراليون وجيبوتى.

ويتصدر منتخب مصر حاليًا جدول ترتيب المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، برصيد 10 نقاط، بعد خوض 4 مباريات، مُحققًا 3 انتصارات وتعادل وحيد.