قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بالأسماء..إصابة 17 عاملا زراعيا في انقلاب سيارة نقل بالوادي الجديد
حسن شاكوش: نفسي أبقى إمام جامع بعد الاعتزال
الأعلى للإعلام: الاستماع لـ إسلام صادق بسبب ما نشره عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي ١٧ مارس
يصبح مستقيلا.. ماذا يحدث حال غياب العامل أكثر من 20 يوما بدون مبرر
ارتباك في ليفربول.. عرض ضخم لفان دايك من الهلال السعودي
الأهلي يشكو اتحاد الكرة ورابطة الأندية للجنة الأولمبية
تصعيد جديد.. الأهلي يشكو اتحاد الكرة ورابطة الأندية للجنة الأولمبية
رانيا يوسف: انتقدوني بسبب بدلة رقص محتشمة.. رامز جلال عشرة عمر وأحمد عبد العزيز صاحب فضل| حوار
سعر الدولار الأمريكي بالبنوك اليوم السبت 15-3-2025
صينيان في المطرية للاحتفال بأكبر مائدة رمضانية
رئيس الوزراء يتفقد نماذج شقق متوسطي ومنخفضي الدخل بالعاشر من رمضان
بعد الانخفاض الجديد.. سعر الدولار رسميًا الآن في البنوك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مي عبد الحميد: طرح 1.2 مليون وحدة سكنية لمحدودى الدخل

عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري
عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري

قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، إن الحكومة طرحت مليون و200 ألف وحدة سكنية للإسكان الاجتماعي ومحدودي الدخل، وقد تم الانتهاء من 722 ألف وحدة، من بينها 169 ألف وحدة في المحافظات و552 ألف وحدة في المدن الجديدة.

وأوضحت عبد الحميد خلال فعاليات تسليم عقود الوحدات السكنية بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" في العاشر من رمضان، التي بثتها قناة "إكسترا نيوز"، أن هناك حاليًا 280 ألف وحدة قيد التنفيذ، تشمل 216 ألف وحدة إسكان اجتماعي، 64 ألف وحدة سكنية خضراء، وهناك 639 ألف وحدة مخصصة، بالإضافة إلى 79 ألف وحدة مطروحة في إعلان "سكن لكل المصريين 5".

وأشارت إلى أن طرح وتنفيذ وحدات إسكان المتوسط في إطار "برنامج سكن لكل المصريين" يشمل 28 ألف وحدة سكنية، منها 5 آلاف وحدة في المحافظات و23 ألف وحدة في المدن الجديدة.

الإسكان الاجتماعي سكن لكل المصريين التمويل العقاري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رحمة أحمد

أعلنت طلاقها للمرة الأولي .. من هو الزوج السابق لـ رحمة أحمد ؟

صورة أرشيفية

أمريكا تخطط لمنع مواطني دول عربية من دخول أراضيها.. إليك قائمة بالجنسيات

الأهلي

في صالح الأهلي.. خبير تحكيمي يفجر مفاجأة بشأن عقوبات الرابطة

النادي الأهلي

انسحاب الأهلي بشكل نهائي من الدوري ولا نية للعب بالناشئين.. أحمد حسن يوضح

وزير الرياضة ومرتضي منصور

اعتز بها كثيرا.. أول تعليق من وزير الرياضة على صورة مع مرتضى منصور

مشاجرة الفردوس

المتهم في واقعة مشاجرة الفردوس أمام قاضى المعارضات بمحكمة جنح أكتوبر

صورة أرشيفية

موعد إجازة عيد الفطر 2025.. أول أيام العيد فلكيًا وتفاصيل العطلة

أول يوم الأحد ولا الإثنين؟.. موعد عيد الفطر 2025 وعدد أيام الإجازة

أول يوم الأحد ولا الإثنين؟.. موعد عيد الفطر 2025 وعدد أيام الإجازة

ترشيحاتنا

عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري

مي عبد الحميد: طرح 1.2 مليون وحدة سكنية لمحدودى الدخل

أرشيفية

الخارجية: توجهات الإدارة الأمريكية بإنهاء الحروب تعزز الأمل في وقف الصراعات العالمية

أرشيفية

مصر تؤكد أهمية الحلول السياسية للأزمات الدولية

بالصور

رانيا يوسف: انتقدوني بسبب بدلة رقص محتشمة.. رامز جلال عشرة عمر وأحمد عبد العزيز صاحب فضل| حوار

رانيا يوسف
رانيا يوسف
رانيا يوسف

بفستان بسيط.. مريم الخشت تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

مريم الخشت
مريم الخشت
مريم الخشت

فستان لافت.. ريم سامي تستعرض حملها رفقة زوجها

ريم سامي
ريم سامي
ريم سامي

محمد فؤاد يشعل سهرة رمضانية على طريق السويس وسط زغاريد سيناوية.. شاهد

محمد فؤاد فى سهر رمضانية
محمد فؤاد فى سهر رمضانية
محمد فؤاد فى سهر رمضانية

فيديو

ارملة حلمي بكر

نفت التعدي عليه.. أرملة حلمي بكر تروي اللحظات الأخيرة فى حياته

حسن شاكوش

حسن شاكوش: نفسي أبقى إمام جامع بعد الاعتزال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب: الهدنة الروسية الأوكرانية: هل تُمهد لتسوية شاملة أم تعيد ترتيب الأوراق؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: اتفاق الشرع "قسد".. وماذا بعد؟!

د. محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: أخطاء الذكاء الإصطناعي في آيات القرآن الكريم: "الأسباب والتحديات"

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: ملكات غير حاكمة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة النصر تحدثنا

المزيد