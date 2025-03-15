حسن شاكوش: نفسي أبقى إمام جامع بعد الاعتزال

في لقاء غير تقليدي استضاف الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، المطرب الشعبي حسن شاكوش في برنامجه “كلام مبروك” عبر منصة “عرب كاست”.

بدأ الحوار بأسلوب فكاهي، لكنه سرعان ما تحول إلى نقاش جاد حول الدين والتوبة.

فاجأ شاكوش الجمهور عندما أعرب عن أمنيته بأن يصبح إمام مسجد بعد اعتزاله الغناء، مؤكدًا أنه يسعى لترك بصمة إيجابية بعد انتهاء مسيرته الفنية.

وقد علّق مبروك عطية على كلامه بأن التغيير لا يأتي فجأة، بل يجب أن يبدأ الإنسان في تمهيد الطريق منذ الآن تصريحات شاكوش أثارت جدلًا واسعًا بين الجمهور، بين داعم ومشكك في مدى جدية حديثه.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.