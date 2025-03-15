بعد بتر ساقه.. أقدم بائع غزل بنات بطور سيناء يناشد تروسيكل للعمل

العم محمود عويد أقدم بائع غزل بنات بطور سيناء، صانع فرحة الأطفال ، والذي يعشق العمل طوال اليوم سعيا علي لقمة عيشه ولكن تعرض لسقوط في حفرة ونتيجة الإهمال الطبي في طور سيناء بترت ساقه ولكنه مازال يشتاق للعمل ويحتاج تروسيكل يساعده في اعباء العمل اليومي ويساعد اسرته علي تكاليف المعيشة .

يقول عويد، إنه يتحرك الان بكرسي متحرك كهربائي مشيرا إلي إنه لا يستطيع الجلوس بدون عمل و يحتاج تروسيكل يعمل عليه هو ابنه لبيع غزل البنات والمسليات علي الشاطئ واوضح عويد إنه اعتاد العمل طوال اليوم في بيع غزل البنات .

وقال اهالي طور سيناء ان " مدفع رمضان " للفنان محمد رمضان لم يزور مخافظة جنوب سيناء وهناك نماذج كثيرة تحتاج التكريم. والدعم .

العم محمود اقدم بائع غزل بنات عمره 75 عاما يعمل منذ اكثر من 25عاما بائع متجول بغزل البنات والترمس والمسليات يحبه الاطفال ويجرون خلفه في طور سيناء ولكن الحادث اعاقه عن العمل اكثر من عامان .