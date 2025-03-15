وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة يشاركان في حفل إفطار المطرية

استقبل الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف الذى حرص ضمن مجموعة كبيرة من المسئولين والشخصيات العامة على مشاركة أهالى المطرية حفل إفطارهم الجماعى الشعبى الذى يعد الأكبر فى مصر وسط أجواء احتفالية.

محافظ القاهرة

وكان قد استقبل الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، الدكتورة مايا مرسى وزير التضامن الاجتماعى التى حرصت ضمن مجموعة كبيرة من الوزراء والشخصيات العامة على مشاركة أهالى المطرية حفل إفطارهم الجماعى الشعبى الذى يعد الأكبر فى مصر وسط أجواء احتفالية.

إفطار المطرية

وكان قد وصل إبراهيم صابر محافظ القاهرة لحى المطرية لمتابعة الاستعدادات الجارية لإقامة أكبر حفل إفطار جماعى شعبى فى مصر بعزبة كوم حمادة والذى يقام بالحى للعام الحادى عشر.

واستقبل المواطنون محافظ القاهرة بترحاب كبير معبرين عن سعادتهم بمشاركة المحافظ والأجهزة التنفيذية لهم فى إفطارهم السنوى هذا العام.

وأشاد محافظ القاهرة بدور شباب "١٥ رمضان" بالمطرية فى التحضيرات الخاصة بالإفطار الجماعي، مؤكدًا أن مثل هذه الفعاليات تعكس قيم الترابط بين أفراد المجتمع، وتعزز من دور المؤسسات الحكومية في دعم المبادرات الخيرية.

يرافق محافظ القاهرة خلال حفل الإفطار م. منى البطراوى نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، واللواء يحيى الأدغم السكرتير العام وعدد من قيادات المحافظة.