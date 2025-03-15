3 قرارات جديدة من الأهلي للرد على رابطة الأندية في أزمة مباراة القمة

قرر مجلس إدارة الأهلي رفض كل القرارات التي صدرت عن رابطة الأندية المصرية اليوم والتي تتعلق بإعتباره خاسرا مباراة الزمالك 3 صفر وخصم ثلاث نقاط أخري نهاية الموسم.

وقال الأهلي اليوم أن مجلس الإدارة نافس القرارات الصادرة عن رابطة الأندية المحترفة بخصوص مباراة القمة التي كان محددًا لها الثلاثاء الماضي.

وأضاف أن المجلس أصدر 3قرارات نارية وهي أولا رفض القرارات الصادرة عن رابطة الأندية المحترفة؛ لأنها تتحمل ومعها الاتحاد المصري لكرة القدم ما آلت إليه الأمور.

وأوضح أن القرار الثاني هو التمسك بكافة المطالب التي جاءت بشكوى النادي للجنة الأولمبية المصرية والتي تؤكد على أن الأهلي لم ينسحب من مباراة القمة طبقًا للمستندات المقدمة.

وتابع ان القرار الثالث هو احترام ما يصدر من قرارات عن اللجنة المشكلة لبحث شكوى النادي.

وأعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة إعتماد فوز الزمالك 3 صفر في مواجهة القمة التي كان مقررا لها الثلاثاء الماضي بالجولة الأولي من منافسات الدور الحاسم والفاصل لمسابقة الدوري المحلي.

وقالت الرابطة في بيان رسميفي وقت سابق أنه تقرراعتماد نتيجة المباراة باعتبار نادي الزمالك فائزاً بنتيجة 3-0 وذلك وفقاً للمادة (4.17) من لائحة المسابقة، مخصم ثلاث نقاط من النادي الأهلي بخلاف النقاط الخاصة بالمباراة التي اعتبر فيها مهزوماً مع تحمل النادي الأهلي جميع الخسائر الناتجة عن فقدان الدخل من العقود التجارية وعقود البث وكافة النفقات الأخرى المترتبة على المشاركة في مباريات المسابقة قبل الانسحاب بناءً على مطالبة صادرة من الجهات أصحاب الحقوق وذلك وفقاً للمادة (8.17) من لائحة المسابقة.

وأضافت الرابطة أنها في انتظار البت في الشكوى المقدمة من النادي الأهلي إلى اللجنة الأولمبية المصرية والالتزام بقرار اللجنة الأولمبية في ذلك الشأن.

وكانت إدارة الأهلي رفضت خوض مباراة القمة امام الزمالك التي كانت يوم الثلاثاء الماضي بسبب عدم إستقدام حكام أجانب .