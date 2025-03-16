أخبار الوادي الجديد| وكيل التعليم يعقد اجتماعا مع مديري الإدارات.. وورشة لمحاكاة مناهضة العنف ضد المرأة

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات على مدار اليوم كان من أهمها:

وكيل تعليم الوادي الجديد يعقد اجتماعا مع مديري الإدارات بالمحافظة

عقد الدكتور سامي فضل دياب، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت 15 مارس 2025، بحضور السيد سمير طاهر، مدير عام التعليم العام بالمحافظة، لقاء موسعًا مع مديري ووكلاء الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة.

استهل الدكتور سامي فضل دياب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد اللقاء، مرحبًا بالحضور، معربًا عن أمنياته للجميع بالتوفيق والسداد. وخلال اللقاء استعرض وكيل التعليم بالمحافظة سير منظومة العمل خلال الفترة الماضية للوقوف على ما تم من أعمال ورصد الإيجابيات والسلبيات.

وناقش وكيل الوزارة مع الحضور مجموعة من الموضوعات والمحاور المهمة الخاصة بالعملية التعليمية على أرض المحافظة، منها:

- تكثيف البرامج العلاجية لصقل وتنمية مهارات الطلاب دون المستوى، وخاصة في القراءة والكتابة، في جميع مدارس المحافظة، وخاصة المناطق النائية والبعيدة.

- نجاح القوافل التعليمية الموفدة من الإدارات التعليمية لدعم تلاميذ قرى الأربعين وتنمية مهاراتهم.

- الاستعداد والجاهزية لامتحانات نهاية العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية ودعم طلاب المحافظة خلال الفترة القادمة.

- مسؤولية مدير الإدارة التعليمية ووكيلها عن انضباط أعمال الامتحانات وسيرها بشكل حسن.

- رصد الإيجابيات في جميع مدارس المحافظة وتشجيع المتميزين، ووضع حلول فورية لأي مشكلات أو سلبيات تعوق حركة العمل.

- التشديد على الانضباط الإداري لجميع العاملين بقطاع تعليم المحافظة، والتزام الجميع بالمهام المنوطة إليهم، وعدم السماح بأي تقصير.

- سَدّ العجز في التخصصات الدراسية المختلفة ووضع مصلحة الطالب نصب أعين الجميع.

ورشة لمحاكاة مناهضة العنف ضد المرأة في الوادي الجديد

ينظم قصر ثقافة موط بمركز الداخلة بالوادي الجديد، ورشة حكي تحت عنوان "مناهضة العنف ضد المرأة".

وتتناول الورشة قضيتي التسرب من التعليم والزواج المبكر، ضمن جهود تسليط الضوء على التحديات التي تواجه المرأة في صعيد مصر خلال الفترة من 13 إلى 16 مارس.

وتُقام الورشة التي ينظمها قصر ثقافة موط بالتعاون مع جمعية أحمد بهاء الدين تحت شعار "مناهضة العنف ضد المرأة في صعيد مصر باستخدام فنون المسرح" بمركز الداخلة، بحضور ومشاركة عدد من المختصين والمهتمين بالقضايا المجتمعية.

ويشرف على الورشة روماني فوزي ممثلًا للجمعية، إلى جانب المخرجين المسرحيين أسامة عبد الرؤوف ومحسن سعيد.

يدير الورشة الروائي والمترجم طارق فراج، الذي صرّح بأن هذه الفعالية تستهدف شريحة مهمة من المجتمع، حيث تتيح للسيدات والفتيات التعبير عن تجاربهن الشخصية فيما يتعلق بالعنف الممارس ضد المرأة.

ويتم خلال الورشة جمع هذه التجارب وتحليلها، مع البحث في أسباب المشكلات وطرق معالجتها، وصولًا إلى إنتاج نص مسرحي مستوحى من الواقع، ليتم تقديمه على خشبة المسرح، بهدف إلقاء الضوء على قضايا اجتماعية تتماس مع الأسر المصرية الكادحة.

العنف ضد المرأة من القضايا الاجتماعية

تعد قضايا العنف ضد المرأة من التحديات الاجتماعية البارزة في صعيد مصر، حيث تتجلى في صور متعددة، أبرزها التسرب من التعليم والزواج المبكر، وهما مشكلتان تؤثران بشكل مباشر على حياة الفتيات ومستقبلهن.

وعلى الرغم من الجهود الحكومية والمجتمعية للحد من هذه الظواهر، إلا أن استمرارها يستدعي تكثيف التوعية والمبادرات الثقافية والفنية التي تسلط الضوء على أبعاد المشكلة وتناقش حلولها.

ويأتي تنظيم ورشة الحكي في الوادي الجديد ضمن سلسلة من الفعاليات التي تعتمد على الفنون المسرحية كأداة للتغيير المجتمعي، حيث أثبت المسرح قدرته على نقل القضايا الاجتماعية إلى الجمهور بشكل مؤثر وملموس.

وتلعب مثل هذه الورش دورًا هامًا في تمكين المرأة وإعطائها مساحة للتعبير عن واقعها، مما يساهم في تشكيل وعي مجتمعي جديد يدعم حقوقها ويحد من أشكال العنف والتمييز.

غلق جزئي لطريق أسيوط الوادي الجديد بسبب انقلاب تريلا محملة بـ60 طن بطاطس

أصيب سائق وآخر معه صباح السبت في حادث انقلاب تريلا محملة بـ 60 طن بطاطس على طريق أسيوط الوادي الجديد؛ مما تسبب في غلق جزئي للطريق.

وتلقى اللواء محمد حامد هاشم، مدير أمن الوادي الجديد، بلاغًا من إدارة النجدة يفيد بانقلاب تريلا محملة بـ60 طنًا من البطاطس بطريق تنيدة منفلوط، وإصابة السائق وآخر برفقته.

وعلى الفور، تم الدفع بسيارات الإسعاف والحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق. كما تم الدفع بأوناش الحماية المدنية لإزالة آثار الحادث.