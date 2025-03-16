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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يكرر فوزه على الزمالك.. ويتوج بدوري سيدات الكرة الطائرة

سيدات طائرة الأهلي
سيدات طائرة الأهلي
رباب الهواري

احتفظ الفريق الأول لسيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني إبراهيم فخر الدين بلقب بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي 2024-2025.

وتوج المارد الأحمر باللقب عقب تكرار فوزه على غريمه التقليدي الزمالك والذي يقوده فنيًا أحمد فتحي، بنتيجة 3-1 في ثان لقاءات الفريقين بنهائي الدوري الممتاز والذي يقام بنظام سلسلة الأفضل من 3 “بيست أوف ثري”.

وشهد اللقاء الذي أقيم مساء السبت، على صالة 6 أكتوبر الدولية “زويل”، ندية وإثارة كبيرة بين النادين قبل أن يحسمها الشياطين الحمر لصالحهم.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: "25-15، 25-27، 25-16، 25-".

وكان الأهلي قد فاز أمس في الجولة الأولى بنتيجة 3-1 أيضا.

وسبق هذا اللقاء مواجهة تجمع بين سبورتنج ونظيره وادي دجلة انتهت بفوز الأخير بنتيجة 3-1، ليلجأ الفريقين لمواجهة فاصلة تقام مساء الاثنين لتحديد صاحب الميدالية البرونزية.

وكان الأهلي قد صعد للمباراة النهائية بعد تفوقه على نظيره سبورتنج السكندري بنتيجة 2-1، فيما تفوق الزمالك على نظيره وادي دجلة بنتيجة 2-0، في اللقاءات التي أقيمت على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

وتقام الأدوار النهائية من دوري سيدات الكرة الطائرة بنظام البيست أوف ثري "Playoff"، أي أن الفريق الفائز بمواجهتين من أصل الـ3 يتوج باللقب ونفس الأمر في مباراة تحديد صاحب الميدالية البرونزية، فيما يلجأ الفريقين للمواجهة الفاصلة والحاسمة إذا ما تعادلا في المباراتين الأولتين.

الجدير بالذكر، أن الأهلي توج بكأس السوبر المصري للسيدات بعد تفوقه على غريمه التقليدي الزمالك بنتيجة 3-1 في النهائي، الذي أقيم 15 فبراير الماضي على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

سدات طائرة الأهلي دورى الطائرة الاهلي سيدات الأهلي محمود الخطيب

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