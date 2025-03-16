الليجا تشتعل .. برشلونة وأتلتيكو مدريد في اختبار صعب مساء اليوم

يترقب عشاق كرة القدم مواجهة مثيرة بين أتلتيكو مدريد وضيفه برشلونة، مساء اليوم الأحد، على ملعب ميتروبوليتانو، ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري الإسباني.

يدخل أتلتيكو مدريد اللقاء تحت قيادة مدربه دييجو سيميوني وعينه على تحقيق الفوز لتعويض خروجه من دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد بركلات الترجيح، بعد انتصاره في الإياب 1-0 وخسارته ذهابًا 2-1. كما يسعى الفريق المدريدي لاستعادة نغمة الانتصارات في الليجا بعد خسارته في الجولة الماضية أمام خيتافي بنتيجة 2-1.

ويحتل أتلتيكو مدريد المركز الثالث برصيد 56 نقطة، حيث خاض 27 مباراة، فاز في 16، تعادل 8، وخسر 3، مسجلًا 44 هدفًا واستقبل 18. ويأمل سيميوني في مصالحة جماهيره بالفوز على برشلونة ومواصلة المنافسة على اللقب.

في المقابل، يدخل برشلونة المباراة برصيد 57 نقطة بعد خوضه 26 مباراة، حيث حقق الفوز في 18 لقاءً، تعادل في 3، وخسر 5، مسجلًا 71 هدفًا واستقبلت شباكه 25. ويمتلك الفريق الكتالوني مباراة مؤجلة أمام أوساسونا، والتي تأجلت بسبب وفاة طبيب الفريق كارليس مينيارو جارسيا.

تحمل المواجهة أهمية كبرى للفريقين، إذ يسعى برشلونة لمواصلة مطاردة ريال مدريد المتصدر، فيما يطمح أتلتيكو مدريد لتقليص الفارق والاقتراب أكثر من المنافسة على اللقب.