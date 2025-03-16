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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مشوار حياة عالم الأزهر.. نادى سينما الأوبرا يعرض رسائل الشيخ دراز

فيلم رسائل الشيخ دراز
فيلم رسائل الشيخ دراز
قسم الفن

فى إطار فعاليات وزارة الثقافة تعرض دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام ضمن نشاطها الثقافى والفكرى خلال شهر رمضان المعظم ومن خلال سلسلة عروض نادى السينما الفيلم التسجيلى (رسائل الشيخ دراز)  من إخراج ماجى مرجان وذلك فى التاسعة  مساء الأربعاء ١٩ مارس على المسرح الصغير يعقبه لقاء مع المنتجة نهى الخولى والكاتب المشارك والمستشار الفنى تغريد العصفورى ومن إعداد نورا غنيم. 

فيلم رسائل الشيخ دراز

فيلم رسائل الشيخ دراز

الفيلم إهداء لدار الأوبرا المصرية من شركة التوزيع السينمائى Mad solutions ونال جائزة لجنة التحكيم في مهرجان أسوان لسينما المرأة بدورته الأخيرة ويدور فى إطار إجتماعى إنسانى حول قصة حياة الشيخ الأزهرى الراحل العلامة الكبير الدكتور محمد عبد الله دراز على لسان أبنائه وأحفاده وتسرد الأحداث أهم أفكاره وكتبه ومذكراته وفلسفته ورحلته الطويلة من الأزهر الشريف لجامعة السوربون بفرنسا .

الأوبرا دار الأوبرا الدكتور علاء عبد السلام نادى السينما الشيخ دراز

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