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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

ليه ربنا سايبنا نعمل حاجات غلط وبعدين هيحاسبنا عليها؟.. علي جمعة يجيب

ليه ربنا سايبنا نعمل حاجات غلط وبعدين هيحاسبنا عليها؟ د علي جمعة يجيب
ليه ربنا سايبنا نعمل حاجات غلط وبعدين هيحاسبنا عليها؟ د علي جمعة يجيب
محمد شحتة

وجهت إحدى الفتيات سؤالا إلى الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، تقول فيه: "ليه ربنا سايبنا نعمل حاجات غلط وبعدين هيحاسبنا عليها؟".

ليه ربنا هيحاسبنا

وقال علي جمعة، في إجابته على السؤال، خلال برنامجه الرمضاني اليومي "نور الدين والدنيا": لأنه خلقنا وأعطانا الاختيار من خلال العقل، وأرسل إلينا الأنبياء والقرآن الكريم والتكليفات، فهناك أوامر وهناك محرمات، فرسم لنا خريطة الفعل وخريطة عدم الفعل.

وتابع: الإنسان بحريته يصلي أو لا يصلي، أو يأكل أو لا يأكل، وهكذا، فالله تعالى ترك لنا الاختيار ومن أجل هذا سيحاسبنا يوم القيامة، ويقول لنا: أمرتك أن تعين الفقراء وتخرج الزكاة فلماذا لم تفعل؟ فالإنسان قد يفعل ما أمره الله به، وقد ينشغل عنها.

وأشار إلى أن الإجابة على هذا السؤال واضحة وهي أن الله يحاسبنا لأنه أعطى لنا العقل والاختيار والتكليف، فمسئولية الفعل مسئوليتنا نحن كاملة، فكل نفس بما كسبت رهينة، وأعمالك هي التي ستحاسب عليها ومن هنا يأتي الحساب.

ليه ربنا اختبرنا وهو عارف النتيجة

وأجاب الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، على سؤال فتاة تقول فيه: ليه ربنا حطنا في اختبار وهو عارف نتيجته؟.

وقال علي جمعة، في إجابته على السؤال، خلال برنامجه الرمضاني اليومي "نور الدين والدنيا"، إن الله تعالى خلقنا إكراما له، فالله له صفات من ضمنها الكريم والواسع والرحمن والرحيم، فله أكثر من 150 صفة في القرآن وأكثر من 164 صفة في السنة، وحينما نحذف المكرر من هذه الصفات تصبح أكثر من 240 صفة لله تعالى.

وتابع: أراد الله إكرامنا ويرحمنا، فخلق الملائكة وأمر الملائكة يسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر، فالله أعطانا فرصة، فيأتي شخص لا تعجبه الصلاة أو التكليف أو أنه محرم عليه الكذب والقتل واغتصاب الأطفال، فكيف هذا وقد أسجد الله له الملائكة ووعده الله بالجنة.

وأكد أن الله خلقنا بهذه الصورة لنعبده ونعمر الدنيا ونزكي أنفسنا وندخل الجنة، ولذلك جعلها كلها جمال في جمال، فالقبر هو روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، فالله كريم والإنسان يعبده وهو مشتاق إليه.


 

علي جمعة العقل الاختيار التكليف يوم القيامة الحساب

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