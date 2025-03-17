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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

فتح باب الحجز في مصيف عائلات جامعة عين شمس برأس البر

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
حسام الفقي

أعلنت جامعة عين شمس عن فتح باب الحجز في مصيف عائلات الجامعة برأس البرـ في إطار حرص قطاع التعليم والطلاب على توفير أفضل الخدمات لأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب وأسرهم.

يتميز المصيف بموقعه المتميز وشققه الفندقية المجهزة، بالإضافة إلى توفير خدمة الانتقالات بأتوبيسات سياحية فاخرة.

وذلك في الفتره من الرابع من يوليو وحتى الخامس من سبتمبر مدة الفوج: ٨ أيام - ٧ليالٍ ويمكن الحجز بالتقسيط عن طريق سداد مبلغ 1000 جنيه لكل شقة ويمكن الحجز من خلال مقر إدارة نادي أون - مبنى المكتبة المركزية - خلف بنك مصر.

يأتي ذلك تحت الإشراف الإداري للأستاذ إبراهيم سعيد حمزة أمين الجامعة المساعد لقطاع التعليم والطلاب.

تهدف الجامعة من خلال هذا المصيف إلى توفير تجربة ممتعة ومريحة لجميع المستفيدين، وتعزيز الروابط الاجتماعية بين أفراد الجامعة.

قطاع التعليم والطلاب التعليم والطلاب جامعة عين شمس

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