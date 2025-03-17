قمة الدوري الإسباني.. برشلونة يسحق أتلتيكو مدريد برباعية

حقق برشلونة انتصارًا مثيرًا على مضيفه أتلتيكو مدريد بنتيجة 4-2، في مواجهة حماسية أقيمت مساء الأحد على ملعب“ميتروبوليتانو”، ضمن الجولة الـ28 من الدوري الإسباني للموسم الحالي 2024-2025.

ونجح الفريق الكتالوني في قلب تأخره إلى فوز مستحق، ليحقق ريمونتادا تاريخية تعزز آماله في المنافسة على اللقب.

ورفع برشلونة بهذا الفوز، رصيده إلى 60 نقطة ليعتلي صدارة الليجا بفارق الأهداف عن غريمه ريال مدريد، بينما تجمد رصيد أتلتيكو مدريد عند 56 نقطة في المركز الثالث.

وجاءت الهزيمة لتزيد من معاناة فريق المدرب دييجو سيميوني، الذي فشل في تعويض خروجه الأوروبي أمام ريال مدريد.

وودع أتلتيكو دوري أبطال أوروبا؛ بعد خسارته بركلات الترجيح 1-4، رغم فوزه في الإياب 1-0، لكن تفوق ريال مدريد ذهابًا 2-1 منحه بطاقة العبور.

المباراة شهدت إثارة كبيرة، حيث تقدم أتلتيكو في البداية، قبل أن ينتفض برشلونة ويقلب الطاولة برباعية مذهلة، مؤكدا قدرته على المنافسة بقوة في الليجا.

وبهذا الانتصار، يواصل برشلونة الضغط على ريال مدريد في سباق اللقب، بينما تضاءلت آمال أتلتيكو في اللحاق بالصدارة.