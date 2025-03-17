مصرع 37 شخصا جراء العواصف الشديدة في ولاية أوكلاهوما الأمريكية

لقى 37 شخصا على الأقل مصرعهم في ولاية أوكلاهوما الأمريكية جراء عواصف جوية شديدة تسببت في تدمير واسع في عدة ولايات أمريكية.

وذكرت قناة ( الحرة ) الأمريكية، اليوم الإثنين، أن حرائق الغابات دمرت أكثر من 400 منزل في أوكلاهوما ، كما أعاقت الرياح الشديدة جهود مكافحة الحرائق.

وأشارت القناة الإخبارية إلى أن الأعاصير تسببت أيضا في نزوح مئات الأشخاص وتدمير المنازل في ولاية ميسيسيبي، حيث غمرت الفيضانات الطرق وأدى ذلك إلى إجلاء أكثر من 200 شخص.

من جهتها، حذرت السلطات في أوكلاهوما وتكساس من خطر حرائق الغابات المستمر، مع توقع حدوث المزيد من الحرائق في الأيام القادمة.