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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط يؤكد أهمية تسهيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء للمواطنين

محافظ أسيوط هشام أبو النصر
محافظ أسيوط هشام أبو النصر
أ ش أ

أكد محافظ أسيوط هشام أبو النصر أهمية تسهيل إجراءات التصالح بمخالفات البناء للمواطنين وإنهاء الإجراءات القانونية اللازمة التي تقدم بها المواطنون في المراكز التكنولوجية المنتشرة بالمراكز والأحياء.


وقال أبو النصر - في بيان اليوم /الاثنين/ - إن ذلك يأتي في إطار توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي وتنفيذًا لتكليفات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بالتيسير على المواطنين بملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.


وأضاف أن الوحدة المحلية لمركز القوصية تعمل على تبسيط إجراءات التصالح وتقليل زمن تقديم الخدمة لاستيفاء كل أوراق ملف التصالح ومدى تقديم الخدمات.


وعلى صعيد آخر، أكد محافظ أسيوط ضرورة تكثيف الحملات التموينية والرقابية بمختلف المراكز والمدن؛ لمتابعة انتظام سير العمل بالمنشآت التموينية كالمخازن والمحال العامة والمخابز؛ للتأكد من الالتزام بالمواصفات والمعايير الفنية والتصدي لكافة أشكال الغش التجاري وإحكام السيطرة على الأسواق وضبط الخارجين على القانون واتخاذ كافة الإجراءات ضد المخالفين.


وقال إنه تم تنفيذ حملة مكثفة على مخزن ناحية قرية أولاد إلياس بمركز صدفا، وأسفرت الحملة عن ضبط 32 طن أسمدة زراعية محظور تداولها بالأسواق مخصصة لوزارة الزراعة وغير متداولة في الأسواق قبل تهريبها وبيعها في السوق السوداء.


وأكد متابعته اليومية لنتائج الحملات التموينية التي يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة؛ لضمان توافر السلع الاستراتيجية وخاصة التي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة.


وفي سياق آخر، أشاد محافظ أسيوط بجهود وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي في تعريف النشء والشباب بمفردات التراث الوطني وترسيخ الهوية المصرية وتعزيز قيم الإنتماء والولاء للوطن وتعميق المشاركة السياسية وتأهيل الشباب لسوق العمل وخلق ثقافة العمل الحر، مشيرًا إلى المبادرات المتنوعة التي تنظمها الوزارة ومنها مسابقات تحفيظ القرآن الكريم واكتشاف الموهوبين في حفظه.


وقال إن مركز شباب ديروط الشريف نظم مسابقة دينية في حفظ القرآن الكريم بمشاركة 100 من طلائع مركز شباب ديروط، مؤكدًا أن المسابقة تهدف إلى إكتشاف الموهوبين في حفظ القرآن الكريم وأحكام تلاوته من غير الملتحقين بالتعليم الأزهري.


وأكد أهمية الدور الذي تقوم به مكاتب تحفيظ القرآن الكريم في تربية وتعليم النشء، حيث تُعَد من أهم المؤسسات التعليمية والتربوية فلا يقتصر دورها فقط على تعليم الأطفال كيفية تلاوة القرآن الكريم وحفظه، بل تسهم أيضًا في غرس القيم الإسلامية والأخلاق الحميدة وتنمية قدراتهم العقلية والمعرفية ما يسهم في تحسين أدائهم الدراسي وتفوقهم.
 

محافظ أسيوط هشام أبو النصر إجراءات التصالح بمخالفات البناء المراكز التكنولوجية

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