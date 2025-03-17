حملات تموينية مكثفة ببورسعيد لضبط الأسواق ومواجهة غلا ء الأسعار

شنت إدارة تموين بورسعيد بالتنسيق مع شرطة مباحث التموين حملة تفتيشية مكثفة على المطاعم والسوبر ماركت بمختلف أحياء المحافظة، لمراقبة جودة المنتجات والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد والتي تتضمن ضبط الأسعار ومواجهة الغلاء والتأكد من جودة السلع.



وأسفرت الحملة عن ضبط كميات من السلع الغذائية منتهية الصلاحية، شملت 12 كرتونة من ذرة الفشار بإجمالي 288 كيسًا، معروضة للبيع رغم انتهاء صلاحيتها، مما يشكل خطرًا على صحة المستهلكين .. كما تم ضبط 120 علبة مشروب غازي بحي العرب، تغيرت خواصها بما قد يؤدي إلى أضرار صحية خطيرة .. كذلك، ضبطت الحملة 850 كجم من الأرز مجهول المصدر داخل أحد المخازن، قبل طرحه في الأسواق دون مستندات رسمية تثبت مصدره، وهو ما يعد مخالفة صريحة للقوانين .



وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.



وتؤكد مديرية التموين ببورسعيد استمرار جهودها في تكثيف الرقابة على الأسواق، لضمان التزام التجار بالاشتراطات الصحية والتصدي لأي مخالفات تموينية أو ممارسات احتكارية قد تضر بالمستهلكين.