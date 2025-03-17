عمر مرموش يتصدر التشكيل المثالي للجولة 29 من الدوري الإنجليزي

تصدر عمر مرموش، التشكيل المثالي للجولة 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز بعد تألقه في مباراة مانشستر سيتي وبرايتون.

واستعاد عمر مرموش ذاكرة التهديف وسجل هدفًا وتسبب في ركلة جزاء في مباراة مانشستر سيتي ضد برايتون.

وتخلص مرموش من لعنة الهاتريك في شباك نيوكاسل يونايتد، حيث سجل هدفًا وساهم في تسجيل هدف آخر.

واختارت شبكة "هو سكورد" العالمية مرموش في التشكيل المثالي للجولة، ومنحته تقييمًا بلغ 8.14.

تشكيل الجولة:

حراسة المرمى: بيرند لينو (فولهام)

بيرند لينو (فولهام) خط الدفاع: جيك أوبراين (إيفرتون)، نيكولا ميلينكوفيتش (نوتنجهام فورست)، يواكيم أندرسن (فولهام)، أنتوني روبنسون (فولهام)

جيك أوبراين (إيفرتون)، نيكولا ميلينكوفيتش (نوتنجهام فورست)، يواكيم أندرسن (فولهام)، أنتوني روبنسون (فولهام) خط الوسط: برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد)، أندرياس بيريرا (فولهام)، عمر مرموش (مانشستر سيتي)

برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد)، أندرياس بيريرا (فولهام)، عمر مرموش (مانشستر سيتي) خط الهجوم: ستراند لارسن (وولفرهامبتون)، جيريمي دوكو (مانشستر سيتي)، أنتوني إيلانجا (نوتنجهام فورست)

يُظهر تألق مرموش في الدوري الإنجليزي قدرته على التأقلم السريع مع الفرق الكبيرة.