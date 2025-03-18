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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

حسام موافي يحذر من العلاج بالأعشاب: كارثة صحية.. فيديو

حسام موافي
حسام موافي
هاني حسين

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة، أن المشايخ وعلماء الدين لا يمكنهم علاج المرضى الذين يعانون من أمراض عضوية، مشيرًا إلى أن دورهم يقتصر على مساعدة المرضى النفسيين عبر التقرب إلى الله.

العلاج بالأعشاب كارثة صحية 

قال الدكتور حسام موافي خلال تقديمه برنامج «ربي زدني علمًا» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن العلاج بالأعشاب كارثة صحية واصفًا إياه بـ"الكارثة الصحية"، نظرًا لكون الجرعات المستخدمة غير مقننة، مما قد يؤدي إلى مخاطر صحية جسيمة.

وحذر الدكتور حسام موافي، من العلاج بالأعشاب؛ لأن جرعاته غير مقننة، وربما تفوق الجرعة المستخدمة الجرعة المقرر للمريض أخذها.

موافي حسام موافي اخبار التوك شو الصيام العلاج

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