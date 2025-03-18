حسام موافي يحذر من العلاج بالأعشاب: كارثة صحية.. فيديو

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة، أن المشايخ وعلماء الدين لا يمكنهم علاج المرضى الذين يعانون من أمراض عضوية، مشيرًا إلى أن دورهم يقتصر على مساعدة المرضى النفسيين عبر التقرب إلى الله.

العلاج بالأعشاب كارثة صحية

قال الدكتور حسام موافي خلال تقديمه برنامج «ربي زدني علمًا» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن العلاج بالأعشاب كارثة صحية واصفًا إياه بـ"الكارثة الصحية"، نظرًا لكون الجرعات المستخدمة غير مقننة، مما قد يؤدي إلى مخاطر صحية جسيمة.

وحذر الدكتور حسام موافي، من العلاج بالأعشاب؛ لأن جرعاته غير مقننة، وربما تفوق الجرعة المستخدمة الجرعة المقرر للمريض أخذها.