علاج التكاسل في الصلاة.. حسام موافى يقدم حلا سهلا لنيل رضاء الله

وجّه الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة، مجموعة من النصائح حول التقصير في أداء الصلاة، مؤكدًا أن الصلاة قد تبدو ثقيلة على من لا يحافظ عليها.

وأشار موافي، خلال تقديم برنامج «ربي زدني علمًا» المذاع على قناة «صدى البلد»، إلى قول الله تعالى في كتابه الكريم: {وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ}، موضحًا أن الشخص الذي يلتزم بالصلاة بانتظام لا يشعر بثقلها، بينما من يتهاون فيها يجدها عبئًا عليه.

وحذّر موافي من تأجيل الصلاة، مشيرًا إلى أن التسويف يؤدي إلى التكاسل عن أدائها في وقتها، مشددا على ضرورة فهم النصوص الدينية بشكل صحيح، والرجوع إلى التفسيرات الموثوقة، بدلاً من التأويلات الشخصية التي قد تؤدي إلى التهاون في العبادات.