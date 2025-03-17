رفع سن الزواج في الكويت.. وإحصائية صادمة بشأن الأجانب

أعلنت الحكومة الكويتية عن رفع سن الجواز في البلد الخليجي من 15 عاما إلى 18 عاما، في إطار تعديل قانون الأحوال الشخصية في الكويت.

سن الزواج في الكويت

ونشرت الجريدة الرسمية "الكويت اليوم" مرسوم رسمي بالقرار الذي يقضي بتعديل المادة 26 من قانون الأحوال الشخصية ليتم "منع توثيق عقد الزواج أو المصادقة عليه لمن لم يبلغ من العمر 18 عاما وقت التوثيق.

وينص التعديل على أن "يمنع توثيق الزواج ما لم يبلغ الزوجين ثمانية عشر عاما، استنادا إلى دستور دولة الكويت الذي يؤكد حماية الأسرة والأمومة والطفولة، وبما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية".

حقوق الطفل في الكويت

ووفقا للمذكرة فإنه "يراعي التزامات الكويت الدولية، لاسيما اتفاقية حقوق الطفل التى تعرف الطفل بمن لم يتجاوز 18، وتلزم الدول بحمايته من الزواج المبكر، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التى تضمن الموافقة الحرة والكاملة للزوجين وتشجع على تحديد سن أدنى للزواج".

كان وزير العدل الكويتى ناصر السميط قد قال فى وقت سابق إن 30 % من المتزوجين القصر في الكويت هم من الأجانب.