رد قوي من رضوى الشربيني بعد حبس المتهم بسبها.. تفاصيل

جاء رد الإعلامية رضوى الشربيني قويا علي صفحتها الخاصة بالفيس بوك، بعدما قضت المحكمة اليوم بحبس بلوجر شهير شهر لاتهامه بسبها بالقول.

وجاء منشورها بقولها : « الحمد لله القانون قال كلمته ».

أتاح القانون لـ البلوجر عبدالله محمد، المعروف بصانع محتوى «خليك راجل»، أن يستأنف على الحكم الصادر اليوم من محكمة القاهرة الاقتصادية، بعد جلستين محاكمة بحبسه شهر وتغريمه 20 ألف جنيه وذلك على خلفية القضية المرفوعة ضده من قبل الإعلامية رضوى الشربيني، التي تتهمه بالسب والقذف والتشهير بها عبر منصات التواصل الاجتماعي، وبذلك يصبح أمامه فرصة ثانية حتى لا يتم تنفيذ الحكم عليه.

بلاغ الإعلامية

تقدمت رضوى الشربيني، ببلاغ رسمي ضد البلوجر عبدالله محمد، صانع محتوى «خليك راجل» على منصة «إنستجرام»، متهمةً إياه بالإساءة والتشهير بها بغرض زيادة عدد المشاهدات.

جهات التحقيق

استمعت جهات التحقيق المختصة، إلى أقوال الإعلامية رضوى الشربيني في البلاغ المقدم منها ضد البلوجر المعروف تتهمه فيه بالسب والقذف والتشهير بها بغرض زيادة نسب المشاهدات.

وجاء في البلاغ الذي قدمه محامي رضوى الشربيني، أن البلوجر نشر مقاطع فيديو تضمنت إساءة مباشرة للإعلامية، حيث وصفها وشبّهها بـ«كلبة مملوكة له» باسم «دونجلة».

وأرفق محامي رضوى الشربيني مع البلاغ، مقاطع فيديو صادرة عن البلوجر، تحتوي على ألفاظ سب وقذف وإهانة شخصية، ما تسبب لها في قلق نفسي وانزعاج.

ضبط وإحضار

أمرت الجهات المختصة بضبط وإحضار البلوجر للتحقيق معه بشأن الاتهامات الموجهة إليه، بعد أن خصص محتواه لعرض فيديوهات تتناول قضايا تخص الرجال، بما في ذلك موضوعات عن الحياة الزوجية وقضايا السوشيال ميديا، وأطلق حملات تتعلّق بحماية الرجال من التحرش، وهاجم رضوى الشربيني في إحدى الحلقات التي عنونها بـ«دونجلة المتعقدة».

.وفي وقت سابق، تصدّر اسم الإعلامية رضوى الشربيني، محرك البحث جوجل، بعد ظهورها مع ابنتها الكبرى «تمارا» في بث مباشر، عبر منصة «إنستجرام»، أجابتا خلاله عن العديد من الأسئلة، وطرح أحد المتابعين خلال البث، سؤالًا عن إمكانية عودة رضوى الشربيني إلى طليقها.

وتركت رضوى الشربيني، ابنتها تمارا للرد على ذلك السؤال، لكن رد فعل ابنتها كان صادمًا، حيث قالت: «لا الفكرة دي شلوها من دماغكم خالص إحنا كويسين كده».

أول جلسة

كانت حددت جهات التحقيق، جلسة اليوم الموافق 24 فبراير 2025، كأولى جلسات محاكمة صانع محتوى شهير لقيامه بسب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني.

ثاني جلسة

قررت المحكمة حجز دعوى محاكمة بلوجر شهير لاتهامه بسب الإعلامية رضوى الشربيني لجلسة 17 مارس للنطق بالحكمإ إلى أن أصدرت المحكمة حكمها المتقدم.