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رمضان 29 يوما ولا 30؟ اعرف عدد أيام إجازة عيد الفطر 2025
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رمضان 29 يوما ولا 30؟ اعرف عدد أيام إجازة عيد الفطر 2025

رمضان 29 يوما ولا 30؟ اعرف عدد أيام إجازة عيد الفطر 2025
رمضان 29 يوما ولا 30؟ اعرف عدد أيام إجازة عيد الفطر 2025
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عدد أيام إجازة عيد الفطر 2025 يهتم بها كثير من الموظفين والطلاب وأولياء أمورهم، لقضاء الإجازة والخروج والتنزه بصحبة الأهل والأصدقاء خلال عيد الفطر بعد شهر الصيام.

موعد إجازة عيد الفطر 2025

الحسابات الفلكية التي أعدها المعهد القومي للبحوث الفلكية حسمت الجدل بشأن عدد أيام شهر رمضان هذا العام، لتكشف أن شهر رمضان 2025 هذا العام 29 يومًا، وآخر أيامه يوافق يوم 29 مارس 2025.

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رمضان 29 يوما ولا 30؟ اعرف عدد أيام إجازة عيد الفطر 2025
رمضان 29 يوما ولا 30؟ اعرف عدد أيام إجازة عيد الفطر 2025

بحسب تلك الحسابات سيولد هلال شهر شوال مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة المحلي يوم السبت 29 من رمضان 1446هـ الموافق 2025/3/29م (موعد رؤية هلال شوال).

وسيبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 7 دقائق، وفي القاهرة لمدة 11 دقيقة، بعد غروب شمس ذلك اليوم «يوم رؤية هلال شوال»، وفي بقية محافظات مصر، وسيبقى الهلال الجديد في سمائها لمدة تتراوح بين (9: 12 دقيقة).

أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين 3: 19 دقيقة.

ويلاحظ أن الهلال الجديد يغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم في كالالمبور في ماليزيا بـ 5 دقائق، وفي جاكرتا في إندونيسيا بـ7 دقائق، وبذلك يكون أول أيام عيد الفطر "غرة شهر شوال 1446هـ"، فلكيًا هو يوم الأحد 2025/3/30م (عيد الفطر المبارك).

عدد أيام إجازة عيد الفطر 2025

بحسب أجندة مجلس الوزراة ستستمر إجازة عيد الفطر 2025 3 أيام متتالية للعاملين بالقطاعين العام والخاص والبنوك والمدارس، ومع إضافة يومي الجمعة والسبت (العطلة الأسبوعية)، سيصل عدد أيام الإجازة لـ5 أيام، وبذلك ستبدأ إجازة عيد الفطر يوم الأحد الموافق 30 مارس 2025 وتستمر حتى يوم الأربعاء 2 أبريل.

رمضان 29 يوما ولا 30؟ اعرف عدد أيام إجازة عيد الفطر 2025
رمضان 29 يوما ولا 30؟ اعرف عدد أيام إجازة عيد الفطر 2025

فضل عيد الفطر

عيد الفطر أول أعياد المسلمين والذي يحتفل فيه المسلمون في أول يوم من أيام شهر شوال ثم يليه عيد الأضحى في شهر ذي الحجة. وعيد الفطر يأتي بعد صيام شهر رمضان ويكون أول يوم يفطر فيه المسلمون بعد صيام شهر كامل ولذلك سمي بعيد الفطر، وأول عيد فطر احتفل فيه المسلمون في الإسلام كان في السنة الثانية للهجرة حيث أن أول رمضان صامه المسلمون كان في السنة الثانية للهجرة، ويحرم صيام أول يوم من أيام عيد الفطر.

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