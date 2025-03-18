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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إنذار بالشطب النهائي.. اتحاد الطائرة يغرم لاعب الزمالك ربع مليون جنيه

مصطفى لعبة
مصطفى لعبة
يارا أمين

وقع الاتحاد المصري للكرة الطائرة غرامة مالية قدرها ربع مليون جنيه للاعب الزمالك مصطفى لعبة، وأخطرته بالشطب النهائي.

وجاء محتوى البيان كالتالي:

يسعى الاتحاد المصرى للكرة الطائرة دائما لعودة الجماهير عصب الحياة الرياضية وروح المباريات.

وقال البيان إن مجمع صالات الدكتور حسن مصطفي بالسادس من أكتوبر شهد أحداثا ومشاحنات على مستوى اللاعبين والجماهير أسفرت عن تلفيات كبيرة بالصالة التى أحتضنت المباريات.

وأضاف البيان وفقا للائحة التنظيمية لمسابقات الإتحاد لموسم ٢٠٢٥/٢٠٢٤ وبعد الإطلاع على تقارير حكام المباريات ورئيس اللجنة العليا للحكام بالاتحاد (الحكم العام) ورئيس اللجنة العليا للمسابقات وشئون اللاعبين (المراقب العام للمباراة).

وقرر مجلس إدارة الاتحاد المصرى للكرة الطائرة بجلسته العادية رقم (٦) بتاريخ 2025/3/15 وجلسته الطارئة رقم (٧) بتاريخ ٢٠٢٥/٣/١٧ أعتماد قرارات اللجنة العليا للمسابقات وشئون اللاعبين بالاتحاد وهى:

1.إقامة مباريات الدورى الممتاز رجال والمقرر لها يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٥/٣/١٨والأربعاء الموافق ٢٠٢٥/٣/١٩ علي مجمع صالات الدكتور / حسن مصطفى بدون حضور جماهيري.

معاقبة لاعب نادى الزمالك رقم (٢٢) / محمد مصطفي كامل عيسي (لعبه) بغرامة ماليه قدرها ٣٥٠,٠٠٠ جنية ( مائتين وخمسون ألف جنية) عما بدر منه تجاه جماهير النادى الاهلى خلال لقاء الأحد الموافق ٢٠٢٥/٣/١٦ قبل نهائى الدورى العام (مع أنذاره بالشطب في حاله تكرار ذلك مستقبلد) .

معاقبة لاعب النادى الإهلى رقم (١) / مصطفي جابر عبد السلام بغرامة ماليه قدرها١٠٠,٠٠٠ جنية ( مائة ألف جنيه) عما بدر منه تجاه جماهير نادى الزمالك خلال لقاء السوبر المصري رجال يوم الأحد الموافق ٢٠٢٥/٣/٩

(مع إنذاره بالشطب في حالة تكرار ذلك مستقبلا).

توقيع غرامة مالية على جماهير النادى الأهلى قدرها ١٠٠,٠٠٠ جنيه (مائه ألف جنيه) عما بدر منها خلال المباريات.

5.توقيع غرامه مالية على جماهير نادى الزمالك قدرها ١٠٠,٠٠٠ جنيه (مائة ألف جنيه) عما بدر منها خلال المباريات.

مخاطبة نادي الزمالك بسداد كافة تكاليف التلفيات الخاصة بمدرجات جماهير نادى الزمالك خلال المباريات والمقدرة بتقرير مجمع صالات الدكتور / حسن مصطفى مبلغ : ٢٢٣,٥٠ج ( مائتين وثلاثة وعشرين ألف وخمسمائه جنيه).

مخاطبة النادي الأهلى بسداد كافة تكاليف التلفيات الخاصة بمدرجات جماهير النادى الأهلى خلال المباريات والمقدرة بتقرير مجمع صالات الدكتور / حسن مصطفي بمبلغ ١٤٥,٠٠٠ جنيه (مائة وخمسة وأربعين ألف جنيه).

إحاله شكوى النادى الاهلى وشكوى نادى الزمالك إلى اللجنة العليا للمسابقات

الاتحاد المصري مصطفى لعبة الدوري الممتاز حكام حسن مصطفي

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