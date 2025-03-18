قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بث مباشر.. صلاة التراويح من الجامع الأزهر في ليلة 19 رمضان
بكاء وضرب| اللبنانية ستيفاني عطاالله تقع في مقلب رامز إيلون مصر
حماده الشربيني رئيسا لبعثة منتخب مصر في رحلته للمغرب لمواجهة إثيوبيا
هدي الأتربي تنفعل وتغادر أستديو برنامج بروود كاست لهذا السبب .. فيديو
موقع إسرائيلي: ترامب في مأزق مشابه لـ بايدن بشأن حرب غزة
بعد تبكير مرتبات مارس .. موعد قبض معاشات أبريل 2025
انت سايكو | صراخ النجمة اللبنانية ستيفاني عطا الله في مقلب رامز إيلون مصر
محمد رمضان لسيدة: كسبتي معانا 200 ألف جنيه.. والأخيرة: انت بتتكلم بجد ولا بتهرج
قبول دفعة جديدة من المتطوعين وقصاصي الأثر والمجندين للإنضمام لصفوف القوات المسلحة| اعرف الشروط والتفاصيل
بكاء هستيرى .. نجمة لبنانية ضحية رامز جلال في إيلون مصر
مفتي الجمهورية: النبي كان نموذجا فريدا في العفو والتسامح حتى مع أعدائه
هنجبلك عربية حلوة .. محمد رمضان يحقق حلم مواطن من المحلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نقابة الصحفيين تدين بأشد العبارات تجدد العدوان الصهيوني على غزة

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

تُدين نقابة الصحفيين المصريين بأشد العبارات تجدد العدوان الصهيوني الوحشي على غزة فجر اليوم الثلاثاء، الذي أسفر عن استشهاد أكثر  من 400 من المدنيين الفلسطينيين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى إصابة العشرات بجروح خطيرة.  


وتؤكد نقابة الصحفيين أن عودة العدوان الصهيوني بهذه الصورة الوحشية على مدن شمال وجنوب ووسط قطاع غزة، تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والإنساني، وتُظهر استمرار سياسة القتل الممنهج ضد المدنيين الأبرياء.


وتشدد على أن استهداف المدنيين، وتدمير البنية التحتية في غزة هو جريمة حرب لا يمكن السكوت عنها.  
وتُحمّل نقابة الصحفيين المصريين الإدارة الأمريكية، ورئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، وحكومته المتطرفة المسئولية الكاملة عن تداعيات هذا العدوان الغادر على غزة، وعن تعريض حياة المدنيين العُزّل، وشعبنا الفلسطيني المحاصر للخطر. وتؤكد أن قرار نتنياهو وحكومته بالانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار يُمثل تصعيدًا خطيرًا يستدعي تحركًا دوليًا عاجلًا.  
ونقابة الصحفيين إذ تطالب  الوسطاء الدوليين بتحميل نتنياهو، وقوات الاحتلال المسئولية الكاملة عن خرق اتفاق وقف إطلاق النار والانقلاب عليه. كما تدعو الحكومات العربية إلى تحمّل مسئوليتها التاريخية في دعم صمود الشعب الفلسطيني، والضغط على المجتمع الدولي لإنهاء هذه الجرائم المتواصلة.  
إن نقابة الصحفيين المصريين، وهي تعبر عن صوت الضمير الإنساني، تطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف هذه المجزرة، وحماية الشعب الفلسطيني، ومحاسبة قوات الاحتلال الإسرائيلي على جرائمها. كما تؤكد  ضرورة فتح تحقيق دولي مستقل في هذه الأحداث، وضمان تقديم المسئولين عن هذه الانتهاكات إلى العدالة.  
وتطالب النقابة باتخاذ كل الخطوات اللازمة لوقف التصعيد ضد الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها التحرك لمحاكمة مجرمي الحرب الصهاينة، ووقف التطبيع مع العدو الصهيوني، وقطع العلاقات معه.


وتعبر نقابة الصحفيين عن تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني، ومع الصحفيين الفلسطينيين، الذين يواصلون تغطية الأحداث رغم المخاطر الجسيمة، التي يتعرضون لها.

 
إن صمت العالم تجاه هذه الجرائم يشكل تواطؤًا غير مقبول، ونحمّل المجتمع الدولي، والأمم المتحدة المسئولية الكاملة عن استمرار معاناة الشعب الفلسطيني.  


كما تدعو جميع المؤسسات الإعلامية والحقوقية إلى فضح هذه الجرائم، والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل الحرية والعدالة.

نقابة الصحفيين الصحفيين فلسطين القدس اهالى غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البطاقة التموينية

زيادة 125 جنيهًا للبطاقات التموينية ذات الفرد الواحد.. في هذا الموعد

رسميا بدء صرف الزيادة على بطاقات التموين

رسميًا.. التموين والمالية تعلنان بدء صرف الزيادة على بطاقات التموين اليوم

إجازة

موعد إجازة عيد الفطر 2025.. قائمة العطلات الرسمية الكاملة المقبلة

تحذير من الأرصاد حول حالة الطقس الأيام المقبلة.. إليك درجات الحرارة المتوقعة

تحذير عاجل من الأرصاد حول حالة الطقس الأيام المقبلة.. إليك درجات الحرارة المتوقعة

أرشيفية

أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم الثلاثاء 18 مارس 2025

سليم.. اتحاد الكرة يعلن موقفه من أزمة مباراة القمة| تفاصيل

سليم.. اتحاد الكرة يعلن موقفه من أزمة مباراة القمة| تفاصيل

الأمطار تعود مرة أخري .. وتحذيرات هامة من الارصاد للمواطنين

الأمطار تعود مرة أخري .. وتحذيرات من الأرصاد للمواطنين خلال الـ 6 أيام المقبلة

شريف إكرامي

العمر جري.. شريف إكرامي يوجه رسالة لحارس مرمى الأهلي

ترشيحاتنا

الدكتورة ياسمين فؤاد

وزيرة البيئة: تشكيل مجموعة عمل علمية تختص بملف المحميات

نقابة الصحفيين

نقابة الصحفيين تدين بأشد العبارات تجدد العدوان الصهيوني على غزة

القومي للبحوث

أقمشة مقاومة للبكتيريا والفطريات.. جهود القومي للبحوث لتوطين التكنولوجيا في الصناعات النسجية

بالصور

تأثير تغير الهرمونات على الوزن وطرق للسيطرة عليه

تأثير تغير الهرمونات على الوزن
تأثير تغير الهرمونات على الوزن
تأثير تغير الهرمونات على الوزن

قبول دفعة جديدة من المتطوعين وقصاصي الأثر والمجندين للإنضمام لصفوف القوات المسلحة| اعرف الشروط والتفاصيل

قبول دفعة جديدة من المتطوعين وقصاصي الأثر والمجندين للإنضمام لصفوف القوات المسلحة
قبول دفعة جديدة من المتطوعين وقصاصي الأثر والمجندين للإنضمام لصفوف القوات المسلحة
قبول دفعة جديدة من المتطوعين وقصاصي الأثر والمجندين للإنضمام لصفوف القوات المسلحة

زى سحور الخيم.. طريقة عمل طعمية محشية جبنة

طريقة عمل الطعمية المحشية
طريقة عمل الطعمية المحشية
طريقة عمل الطعمية المحشية

فوائد مهمة لتناول الزبيب .. وأفضل وقت لتناوله في رمضان

فوائد الزبيب في رمضان
فوائد الزبيب في رمضان
فوائد الزبيب في رمضان

فيديو

قبول دفعة جديدة من المتطوعين وقصاصي الأثر والمجندين للإنضمام لصفوف القوات المسلحة

قبول دفعة جديدة من المتطوعين وقصاصي الأثر والمجندين للإنضمام لصفوف القوات المسلحة| اعرف الشروط والتفاصيل

واقعة مدرسة ٦ أكتوبر

واقعة اعتداء في مدرسة بشفرة حلاقة يتحول لقضية.. إيه اللي حصل بالضبط؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسالة تقوية وتشجيع: ذكريات خالدة وحب متجدد

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الناس بالناس

د. محمد بشاري

محمد بشاري يكتب: بناء الوعي الوطني.. الركائز والتحديات وآفاق المستقبل

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مو صلاح ومحمد رمضان والاستثمار الأجنبي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: صواريخ رمضان

المزيد