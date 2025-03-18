فريدة سيف النصر: استبعادي من مخرج العتاولة صدمني .. فيديو

أعربت الفنانة فريدة سيف النصر، عن تقديرها الكبير للمخرج أحمد خالد موسى، مخرج مسلسل "العتاولة"، مؤكدة أنه شخص ذو أخلاق عالية، لكنها في الوقت نفسه أبدت اندهاشها من موقف غير متوقع صدر منه باتخاذ قرار عدم استمرارها في الجزء الثاني من مسلسل "العتاولة" الذي يعرض في شهر رمضان 2025.

وأشارت "سيف النصر"، خلال حوارها مع الإعلامية أميرة بدر، ببرنامج "أسرار"، المُذاع عبر شاشة "النهار"، إلى أن أحمد خالد موسى وأخوته يتمتعون بأخلاق رفيعة، كما أن علاقتهم بعائلتها قوية، متابعة: "عندما بدأت العمل معه وقرأت الفاتحة على المشروع، أخبرها بحبه وتقديره الكبير لها، لكنه لاحقًا قام بشيء صادم لم تكن تتوقعه.. حصلت حاجة غريبة مش عارفة تفسيرها".

وأوضحت فريدة سيف النصر، أن ما حدث كان شديدًا وغير متوقع، لكنها اعتبرت أنه من حسن حظها أن وقع عليها، وليس على شخص شرير، لأن ردة فعله كانت ستختلف تمامًا، متابعة: "أنا مش بتاعة مشاكل ولا قضايا ولا صراعات طويلة ملهاش لازمة.. أسلوبي بسيط".