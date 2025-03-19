كأس عاصمة مصر.. بتروجيت يهزم سموحة 2-1

حقق فريق بتروجيت فوزاً صعباً على سموحة بهدفين مقابل هدف ، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب إستاد الأسكندرية فى الجولة الأولي بدور المجموعات ضمن منافسات كأس عاصمة مصر.

وأفتتح بتروجيت التهديف فى الدقيقة 30، بعد هجمة منظمة من لاعبي بتروجت بمجموعة من التمريرات وصلت بالنهاية لأقدام خالد أبو زيادة داخل منطقة الجزاء والذي أطلق تسديدة قوية سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وأضاف بتروجيت الهدف الثاني في الدقيقة 45+2 ، بعد عرضية من الجبهة اليسرى لبتروجت إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها إسماعيل بامبا برأسية متقنة وضعت الكرة داخل الشباك.

وقلص سموحة الفارق في الدقيقة 53، بعد تمريرة طولية من وسط الملعب عن طريق محمد متولي كناريا تجاه ميدو مصطفى المنطلق داخل منطقة الجزاء خلف مدافعي بتروجت والذي تمكن من ترويض الكرة بشكل جيد ثم أطلق تسديدة سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.