قررت نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان مصطفى كامل، بمنع الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي من الغناء في مصر، في الشكوى المقدمة من عضو النقابة السيد خالد مصطفى حسانين، وشهرته "خالد التهامي" الذي كان يعمل مدير أعمال "هيفاء" سابقًا.

وجاء بنص المذكرة المقدمة للنقيب العام وأعضاء مجلس الإدارة: "بناء على الطلب المقدم منكم بشأن نتيجة التحقيقات الجارية مع الفنانة هيفاء وهبي في موضوع الشكوى المقدمة منكم ضدها، نفيدكم علمًا بأنه قد صدر قرار مجلس الإدارة المنعقد بجلسة ٢٠٢٥/٣/١٦، عدم منح تصريح بالغناء للسيدة هيفاء محمد - وشهرتها هيفاء وهبي داخل جمهورية مصر العربية".

منع هيفاء وهبي من الغناء في مصر

وفي التفاصيل جاء بالمذكرة: "نحيط سيادتكم علمًا بأنه بتاريخ ۲۰۲٤/١٢/٢٢ وردت إلينا الشكوى المقدمة من عضو النقابة السيد خالد مصطفى حسانين - شهرته خالد التهامي، ضد الفنانة هيفاء وهبي، وبتاريخ ۲۰۲٥/١/٥ صدر قرار بإحالة المشكو في حقها إلى التحقيق، وبتاريخ ۲۰۲٥/١/٢٠ تم إرسال طلب للمثول أمام لجنة التحقيقات بالنقابة والمحدد لها جلسة الأثنين ۲۰۲٥/١/٢٧ بخطاب مسجل بعلم الوصول، وبتاريخ ٢٧/ ۱ / ۲۰۲۵اجتمعت لجنة التحقيقات بالنقابة ولم تحضر المشكو في حقها، وقررت تأجيل التحقيق لجلسة الاثنين الموافق ۲۰۲۵/۲/۱۰ لحضور المشكو في حقها.. وبتاريخ ۲۰۲٥/٢/١٠ اجتمعت لجنة التحقيقات بالنقابة ولم تحضر المشكو في حقها. وبناء عليه تم صدور قرار لجنة التحقيقات بعدم منح الفنانة هيفاء وهبي تصاريح للغناء داخل جمهورية مصر العربية وصدر قرار مجلس الإدارة باعتماد نتيجة التحقيقات بتاريخ ٢٠٢٥/٣/١٦".

وكان خالد التهامي قدم شكوى للفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، ضد الفنانة هيفاء وهبي بكيل الاتهامات له، بعد أن ترك العمل ضمن فريق إدارة أعمالها منذ سنة أشهر، وانقطاع الصلة بينهما.