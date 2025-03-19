قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد مباراة منتخب مصر وإثيوبيا والقناة الناقلة
جيش الإحتلال يطالب سكان عدد من أحياء مدينة خان يونس بالإخلاء الفوري
أهم 5 نصائح ذكية لمنع سرقة سيارتك
قرار عاجل بشأن تجهيزات امتحانات الثانوية العامة 2025
أمطار ورياح.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة
وزارة الدفاع التايوانية : 2027 هو العام المحتمل لغزو الصين لبلادنا
عودة الأجواء الشتوية وأمطار على هذا المحافظات| الطقس اليوم
ترامب : الإمارات وأمريكا شريكتان في العمل على تحقيق السلام والأمن
بعد اعتقال أوغلو ..حظر كلّ أنواع التجمّعات والتظاهرات لمدة 4 أيام بأسطنبول
عجائب وأسرار صلاة الضحى في رمضان.. واظب عليها وترقب الرزق وإجابة الدعاء
مواقيت الصلاة 19 رمضان .. موعد آذان المغرب في قنا
بفعل زيادة الطلب.. تحرك أسعار الذهب بالأسواق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الدواجن والبيض والبط اليوم الأربعاء 19 مارس

أرشيفية
أرشيفية
آية الجارحي

يستعرض موقع “صدى البلد” الإخباري، خلال التقرير التالي، أسعار بورصة الدواجن والبيض إضافة إلى أسعار الكتاكيت والبط، داخل المزارع، اليوم الاربعاء 19 مارس 2025.

جاءت أسعار الدواجن والبيض اليوم، الاربعاء، الموافق 19-3-2025 على النحو التالي:

أسعار الدواجن اليوم

سجل سعر كيلو الدواجن البلدي 120 جنيها للكيلو.

وسعر الدواجن البيضاء 96 جنيها للكيلو.

سعر أمهات الدواجن البيضاء 68 جنيهًا للكيلو.

سعر الدواجن الساسو ما بين 92 و 93 جنيها للكيلو.


سعر البيض اليوم

تراوح سعر البيض الأبيض بين 154 و 158 جنيها للكرتونة .

البيض الأحمر تراوح بين 156 و 160 جنيها.

والبلدي 119 و 120 جنيها للكرتونة.

كما جاءت أسعار الكتاكيت والبط اليوم، الثلاثاء، الموافق 18-3-2025 على النحو التالي:

أسعار الكتاكيت اليوم

يتراوح سعر الكتكوت الأبيض شركات ما بين 47 و 53.5 جنيها.

الكتكوت “ساسو” بين 13 و14 جنيها.

الكتكوت البلدي الحر بين 6.5 و 7 جنيهات.

كتكوت ساسو بيور بين 13 جنيها و 14 جنيها.

كتكوت هجين بين 8 جنيهات و 9 جنيهات.

كتكوت جيل ثاني بين 10 جنيهات و 11 جنيها.

كتكوت روزي بيور بين 15 جنيهات و 16 جنيها.

أسعار البط اليوم

تتراوح أسعار كتكوت بط فرنساوي بين 7 جنيهات 8 جنيهات.

كتكوت بط مسكوفي بين 33 جنيها و 34 جنيها.

كتكوت بط مولارد بين 26 جنيها 27 جنيها.

لحم بط بلدي سجل الكيلو 120 جنيها.

لحم بط فرنساي سجل الكيلو 85 جنيها .

لحم بط مسكوفي سجل الكيلو بين 105 جنيهات.

بورصة الدواجن البيض أسعار الدواجن والبيض سعر كيلو الدواجن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

موعد زيادة المعاشات 2025 رسميا

خطوات استخراج شهادة الجيش بالموبيل

خطوات استخراج شهادة الجيش بالموبايل

أحمد موسى

شاهد| أحمد موسى يكشف خطأ كبيرا ارتكبته حماس عند تسليم الأسرى

مشغولات ذهبية

رسميا الآن| أسعار الذهب تواصل التحرك .. ومفاجأة في عيار 21

حالة الطقس

رياح وأمطار .. ظاهرتان جويتان تسيطران على الطقس غدا

دواجن بيضاء

هتشتريها بكام بكرة؟.. أسعار الدواجن في الأسواق

الأهلي

قرارات نارية من رابطة الأندية.. وتحذّر: ممنوع الحديث عن شكوى الأهلي قبل التحقيق

الدكتور شريف فاروق، وزير التموين

تصريح عاجل من وزير التموين بشأن حقيقة رفع الدعم عن رغيف الخبز

ترشيحاتنا

ارشيفي

قاض فيدرالي يأمر بإعادة أنظمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وترامب يرد

زيلينسكي

زيلينسكي يدين هجمات روسيا على أوكرانيا

نشرة أخبار العالم

نشرة أخبار العالم | إدارة ترامب تهدد بفصل ألف عالم بيئي.. وكشف ملفات سرية عن اغتيال كينيدي.. وعودة بن غفير لحكومة الاحتلال

بالصور

ريهام الشنواني: والدتي كانت بتقولى عمرك ما هتبقى ممثلة .. فيديو

ريهام الشنواني مع تقى الجيزاوي
ريهام الشنواني مع تقى الجيزاوي
ريهام الشنواني مع تقى الجيزاوي

استشاري تغذية يحذّر من الجبن الرخيصة.. ويكشف أفضل الأنواع الصحية

مخاطر تناول الجبن المصنوعة من الدهون النباتية
مخاطر تناول الجبن المصنوعة من الدهون النباتية
مخاطر تناول الجبن المصنوعة من الدهون النباتية

ماذا يحدث لجسمك عند شرب الزنجبيل بالعسل؟.. وطرق مختلفة لتحضيره

فوائد مشروب الزنجبيل بالعسل
فوائد مشروب الزنجبيل بالعسل
فوائد مشروب الزنجبيل بالعسل

كل ما تريد معرفته عن جرثومة المعدة: الأسباب والأعراض وعلاجها بالمشروبات الطبيعية

ما هي جرثومة المعدة؟
ما هي جرثومة المعدة؟
ما هي جرثومة المعدة؟

فيديو

ريهام الشنواني مع تقى الجيزاوي

ريهام الشنواني: والدتي كانت بتقولى عمرك ما هتبقى ممثلة .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جون ميرشايمر.. رجل رأى العاصفة قادمة

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: رسالة الصين لأمريكا: جاهزون!! لا لهيمنة الدولار

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسالة تقوية وتشجيع: ذكريات خالدة وحب متجدد

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الناس بالناس

د. محمد بشاري

محمد بشاري يكتب: بناء الوعي الوطني.. الركائز والتحديات وآفاق المستقبل

المزيد