حماس: لم نغلق باب المفاوضات رغم الهجمات الإسرائيلية ضد القطاع

أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية حماس أن باب المفاوضات مع دولة الإحتلال الإسرائيلي مازال مفتوحا، رغم استئناف جيش الإحتلال الإسرائيلي ضرباته وهجماته بعنف ضد قطاع غزة.

وصرح قال طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي للحركة، لوكالة "فرانس برس"، بأن "حماس لم تغلق باب التفاوض، ولا حاجة إلى اتفاقات جديدة في ظل وجود اتفاق موقع من كل الأطراف".

وبيًن النونو أن "حماس تطالب الوسطاء والمجتمع الدولي بإلزام الاحتلال بوقف العدوان، وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار والبدء بالمرحلة الثانية" من الهدنة، التي بدأت في يناير.

وشنت إسرائيل الثلاثاء ضربات على قطاع غزة هي الأعنف منذ بدء سريان الهدنة مع حماس في 19 يناير، مما أسفر عن مقتل أكثر من 400 شخص، بحسب وزارة الصحة في القطاع.