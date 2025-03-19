غلق شوارع وسط البلد وتخصيص بعضها للمشاة.. ما القصة؟

تسعى محافظة القاهرة إلى إحداث نقلة نوعية في منطقة وسط القاهرة والمحافظة على تراثها وتحسين صورتها البصرية، وتعظيم شخصيتها المعمارية الفريدة وذلك من خلال إجراء العديد من الخطط التطويرية التي يتم تنفيذها على منطقة القاهرة الخديوية والتي تحتوي على أبنية معمارية ذات طراز فريد ومميز.

تخصيص شوارع للمشاة فقط

تعكف محافظة القاهرة على التخطيط الجيد لتخصيص عدد من الشوارع التي تقع في منطقة وسط البلد للمشاة فقط، حيث ستقوم المحافظة بغلق تلك الشوارع ومن بينها شوارع منطقة البورصة.

قامت محافظة القاهرة أيضًا بإغلاق عدد من الشوارع مثل شارع الشرفين وشارع الألفي وبعض الشوارع المحيطة، وهي شوارع تقع في نطاق القاهرة الخديوية، وتضم العديد من المباني ذات الطراز المعماري الفريد والتي مر على إنشاءها أكثر من 150 عامًا وتضم حوالي 500 عقار مميز.

الحفاظ على واجهات المباني

تنفذ الدولة أعمال تطوير لإحداث نقلة نوعية في منطقة وسط البلد، حيث تعمل على الحفاظ على واجهات المباني ووضع لافتات المحالات التجارية بشكل يتناسب مع طبيعة المنطقة ويعظم من شخصيتها المعمارية، كذلك العمل على إزالة كافة التشوهات التي لحقت بالمباني وجعلها تعبر عن طبيعة القاهرة الخديوية بواجهات مبانيها المميزة.

أعمال التطوير بمنطقة وسط البلد

الجدير بالذكر أن الدولة المصرية تقوم الآن بتطوير منطقة وسط البلد حيث شملت أعمال التطوير تعديل لافتات المحلات التجارية وترميم العقارات، هذا بالإضافة إلى استكمال أعمال تطوير عقارات شارع طلعت حرب حيث من المخطط تطوير 10 عقارات في المنطقة من ميدان التحرير وحتى ميدان طلعت حرب وجاري الآن العمل في 7 عقارات من أصل 10 عقارات ضمن المخطط.

شملت أعمال التطوير، حديقة الأزبكية التاريخية لإعادة الدور الثقافي لمنطقة القاهرة، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية لتجديد الروح في منطقة القاهرة الخديوية وتعزيز الأهمية السياحية لتلك المنطقة والعمل على استعادة المظاهر الأثرية المميزة فيها.

يٌذكر أيضًا أنه تم توحيد واجهات المحالات المتواجدة بمنطقة القاهرة وترميم العقارات وإزالة التعدي على الأرصفة حتى تستعيد رونقها الحضاري وشكلها المميز التي كانت عليه أثناء الحقبة الخديوية.