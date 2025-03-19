مدبولي: مصر مركز إقليمي لصناعة التعهيد وتكنولوجيا المعلومات

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن مصر تعتبر مركز إقليمي لصناعة التعهيد وتكنولوجيا المعلومات .

وقال مصطفى مدبولي في كلمته في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي:" كان هناك لقاء مع الرئيس السيسي اليوم وهنطلع الأسبوع المقبل مع وزير الاتصالات لعرض مبادرة تتبناها الدولة المصرية لتخريج خريجين على اعلى مستوى في كافة قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".

وتابع مصطفى مدبولي :" نعمل على تحسين مناخ الاستثمار، وكان هناك لقاء لوزراء المجموعة الاقتصادية لتبسيط الإجراءات في إصدار الرخص وهناك خطوات سيتم الإعلان عنها".

وأكمل مصطفى مدبولي :" نعمل على تبسيط إجراءات الرخص السياحية وهناك تكليف لوزير السياحة بسرعة عرض تصور كامل لهذا الملف خلال الأسابيع المقبلة لإعلانه لقطاع السياحة".