شهادة معاملة أطفال الحلقة 20.. سما إبراهيم تكتشف خيانة صبري فواز وتقرر الانتقام

شهدت الحلقة العشرون من مسلسل “شهادة معاملة أطفال” العديد من الأحداث الطريفة والتى من أبرزها اكتشاف مقبولة (سما ابراهيم) خيانة زوجها سعد الحامي (صبري فواز) بعد أن اهديته جهاز تصنت على هيئة قلم ليكون معه بشكل دائم وتدخل فى حالة انهيار وتقرر الإنتقام منه.

وفى مشهد اخر، يذهب المعلم الجن (علاء مرسي) لوحيد (خالد انور) ليطلب منه ان يصلح بينه وبين فاتن (هناء الشوربجي) حتى يستطيع أن يتزوجها.



القنوات الناقلة لمسلسل شهادة معاملة أطفال

يعرض مسلسل شهادة معاملة أطفال عبر القنوات والمنصات التالية: قناة «cbc».، قناة «dmc» ، قناة «ON» ، قناة «الحياة»، منصة watch it.

أبطال مسلسل شهادة معاملة أطفال

مسلسل "شهادة معاملة أطفال" من بطولة محمد هنيدي وصبري فواز وسما إبراهيم ومحمود حافظ ونهى عابدين ووليد فواز وعلاء مرسي، من إخراج سامح عبدالعزيز وتأليف محمد سليمان عبدالمالك