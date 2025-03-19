لماذا قدم سيدنا سليمان اسمه على اسم المولى في رسالته لـ بلقيس؟

قال أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، إن الأئمة اختلفوا في سبب تقديم سيدنا سليمان عليه السلام لـ اسمه على اسم المولى عز وجل في رسالته إلى بلقيس ملكة سبأ، وذلك كما جاء في قوله تعالى: "إِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ".

وأضاف وزير الأوقاف، خلال تصريحات له اليوم، الأربعاء، أن هناك أكثر من احتمال الأول: أن هذا التقديم كان بسبب عنوان الرسالة من الخارج، لينفى بذلك تقديم اسمه على اسم المولى سبحانه، موضحا أن الترتيب كان على ظاهر الخطاب ثم مضمون جاء الخطاب.

وكشف وزير الأوقاف، عن أن التفسير الأفضل هو أن سيدنا سليمان كان يعلم أن هذه الملكة "بلقيس" تسجد للشمس من دون الله؛ مما جعله حذرًا من أن تتطاول على ذات الحق، وتسب الله عدوًا بغير علم.

واختتم وزير الأوقاف “لذلك قدّم اسمه هو حتى إذا حصل سب يقع على اسمه هو ويبقى اسم الله مصونًا”.

وزير الأوقاف: بركة مصر في أولادها وجنودها

وكان الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، فرّق بين المقصود بالبركة التي أفيضت حول المسجد الأقصى والتي وردت في قول الله تعالى (سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ) وبين البركة التي أفضيت على أرض مصر.

وأوضح "الأزهري" ، خلال تصريحات له، اليوم الأربعاء، أن البركة التي أفيضت حول بيت المقدس هي بركة مكان، أما البركة التي أفيضت على أرض مصر فهي بركة إنسان.

وأضاف وزير الأوقاف، أن المقصود بالبركة التي اختص الله بها أهل مصر لا تتضمن الثروة والكنوز، بل البركة في أهل هذا البلد، لتبقى مصر موضع الجود والكرم على أشقائها، مختتمًا "أولادها هما ثروتها.. يبقى جنودها خير أجناد الأرض".