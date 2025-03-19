مصرع 3 وإصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بطريق طنطا كفر الشيخ الدولي

شهد طريق" طنطا_ كفر الشيخ"الدولي وبالتحديد امام مدخل قرية دماط أمام عزبة خليل حادث انقلاب سيارة ميكروباص مما أسفر عنه مصرع وإصابة 13شخص وجاري نقلهم جميعاً الي مستشفي قطور المركزي

تلقي اللواء أيمن عبد الحميد مدير أمن الغربية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من ألاهالي باصطدام سيارتين ميكروباص علي طريق طنطا_كفر الشيخ الدولي أمام مدخل قرية دماط.

اسماء المصابين وضحايا الحادث

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعدد من سيارات الإسعاف المجهزة الي محل البلاغ وتبين من التحريات والمعاينة الأولية مصرع 3أشخاص وإصابة10 آخرين،

وهم :.

1.مريم ابراهيم ابوعجور 15سنه"اشتباه ما بعد الارتجاج

2.انيسه حسن الطوخى" 15سنه اشتباه ما بعد الارتجاج جرح "قطعى بالوجه

3.ليلى ابراهيم ابوعجور" 16سنه"كدمه بالعين اليمنى

4.رمضان عبدالعليم نوار" 16سنه"سحجات وكدمات

5. احمد السيد بسيونى" 14سنه"جرح متهتك باليد اليسرى

6.اريج محمد القلينى" 16سنه"اشتباه كسر بالعمود الفقري

والقدم اليسرى 7. اميره عبدالفتاح الشناوى" 28سنه"اشتباه كسر بالزراع الايسر 8. شهد سيد احمد الشناوى "20سنه"اشتباه ما بعد الارتجاج 9.بسمله محمد ابوالغيط "15سنه"اشتباه نزيف بالمخ 10.على حسن محمد عبدالنبى 40سنه"جرح قطعى بفروه الراس حوالي 5سم "11.حسين محمد على 30"سنه"سحجات وكدمات بالجسم

12. محمود ابراهيم القطب عطيه 29"سنه"جثه

13.خالد محروس شاهين" 30سنه"جثه

جهود أمنية لإنقاذ حياة الركاب



وتم تحرير محضر بالواقعة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وأخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات