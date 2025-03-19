كاريكا ووعد البحري.. نجوم الموسيقى والغناء في حفل سحور

نظمت إحدى الشركات الخاصة حفل سحور خاصًّا لنجوم الموسيقى والغناء، بحضور عددٍ من أبرز نجوم الفن والموسيقى.

وشهد الحفل حضور المطرب محمد المشعل، والمطربات وعد البحري، وهايدي موسى، وسامر أبو طالب، بالإضافة إلى الملحنين محمود خيامي ومصطفى العسال.

كما شارك الفنان عصام كاريكا، وعبيدة أمير، إضافة إلى حضور إيناس عز الدين، وآية عبدالله، ومي مصطفى.

ومن بين الحضور أيضًا، المخرجون بتول عرفة، وجميل المغازي، ورودينا حاطوم.

وكانت الشركة المنظمة قد أطلقت مؤخرًا كليبًا بعنوان "وحشتنا"، من أداء المطربة نور عز العرب، وتلحينها، وكلمات أحمد عادل توفيق، وتوزيع هشام البنا.

يتناول طقوس استقبال شهر رمضان المبارك، ويعكس الأجواء الرمضانية المصرية الأصيلة.

الكليب يستحضر نوستالجيا رمضان مع لمة العائلة، وشخصيات رمضان الخالدة مثل "بوجي وطمطم"، بالإضافة إلى طقوس تعليق الزينة، وموائد الرحمن، ونداءات المسحراتي، التي كانت جزءًا لا يتجزأ من ذكريات الطفولة.

يُذكر أن الكليب يُعدّ أرشيفًا لتوثيق أجمل اللحظات التي نعيشها في رمضان، والتي تختلف بشكل كبير عن أجواء الشهر الكريم في أي مكان آخر.