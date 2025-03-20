تحسن ملحوظ.. آخر تطورات الحالة الصحية لقداسة البابا فرنسيس

أفادت دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي، بأن الحالة الصحية لقداسة البابا فرنسيس تواصل تحسنها، حيث أوقف استخدام جهاز التنفس الميكانيكي غير الباضع، كما تم تقليل حاجته إلى العلاج بالأوكسجين عالي التدفق، كما يستمر التقدم في جلسات العلاج الطبيعي الحركي والتنفسي.

الحالة الصحية للبابا فرنسيس

وصباح أمس وبمناسبة عيد القديس يوسف البتول، احتفل الحبر الأعظم بالقداس الإلهي، بمشاركة عدد من الكهنة.

ويؤكد الأطباء أن العدوى الرئوية باتت تحت السيطرة، رغم عدم القضاء عليها نهائيًا، فيما أظهرت الفحوصات الطبية أن المؤشرات الحيوية ضمن المعدلات الطبيعية، ولا يُعاني الأب الأقدس من أي ارتفاع في درجة الحرارة.

كذلك، قضى قداسة البابا يومه بين جلسات العلاج، والصلاة، وبعض المهام العملية، أما بخصوص الرتب الخاصة بأسبوع الآلام، فلم يُتخذ أي قرار بعد بشأن مشاركة الأب الأقدس فيها.

ونظرًا لاستقرار حالته الصحية، فلن يُصدر أي تقرير طبي جديد قبل الأسبوع المقبل، فيما ستواصل دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي، تقديم بعض التحديثات العامة للصحفيين يوم الجمعة المقبل، ثم يوم الاثنين.