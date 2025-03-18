تطورات الحالة الصحية لقداسة البابا فرنسيس

أفادت دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي بأن الحالة الصحية لقداسة البابا فرنسيس لا تزال مستقرّة، ضمن إطار صحي معقد، مع تسجيل تحسن طفيف في وظائفه الحركية والتنفسية.

الحالة الصحية للبابا فرنسيس

كذلك، يستمر تقليل الاعتماد على التهوية الميكانيكية غير الباضعة خلال الليل، بالإضافة إلى خفض نسبة الأوكسجين عالي التدفق أثناء النهار.

وفي الليلة الماضية، لم يستخدم الحبر الأعظم جهاز التهوية الميكانيكية، بل اكتفى بالأوكسجين عالي التدفق، وهو تطور إيجابي، وإن كان يتطلب الحذر، نظرًا لكونه جزءً من عملية تقليل تدريجي.

وأمضى الأب الأقدس يومه بين العلاجات الطبية والصلاة، ومتابعة بعض الأنشطة العملية، في حين يواصل الالتزام بنظام غذائي موصى به من قبل الأطباء، يشمل أيضًا أطعمة صلبة.

ومن المقرر، صدور النشرة الطبية التالية، مساء الغد الأربعاء.