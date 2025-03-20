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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

لغز مثير.. رغوة غريبة وأسماك نافقة تغزو شواطئ أستراليا| ما القصة؟

رغوة على شواطئ أستراليا
رغوة على شواطئ أستراليا
أمينة الدسوقي

فى ظاهرة مقلقة علي شواطئ أستراليا، جرفت الأمواج كميات من الأسماك النافقة، ورغوة بيضاء غريبة إلى شاطئين، مع وجود بلاغات من راكبي الأمواج بشعورهم بالإعياء.

لغز مثير علي شواطئ أستراليا 

انتشرت صور لشواطئ فى أستراليا بها رغوة بيضاء أدت إلى إثارة القلق فى أستراليا، وعليه تم إغلاق شاطئين في جنوب البلاد حيث قال سام جيلارد، المسئول العلمي الأول لدى هيئة حماية البيئة في جنوب أستراليا، إنه يشتبه في تكاثر طحالب دقيقة نتيجة الظروف الجوية غير المعتادة، ما أصاب المرتادين والحياة البحرية بالأمراض، إضافة إلى تكوين رغوة غريبة غطت مئات الأمتار من السواحل.

وقال جيلارد لهيئة الإذاعة الأسترالية: "إنه لأمر مثير للقلق البالغ.. أمر غير معتاد بمثل هذا النطاق، وفي هذا الوقت من العام، عندما تتغير الظروف الجوية، يحدث أحيانا تكاثر محدود للطحالب، ولكن شيئا بهذا الحجم هو بالتأكيد أمر غير عادي نوعا ما".

وقالت وزارة البيئة والمياه في بيان إن شاطئي وايتبينجا وبارسونز المجاور له - كلاهما جنوب أديليد عاصمة ولاية جنوب أستراليا - تم إغلاقهما أمام العامة منذ يوم الاثنين، بعد "واقعة نفوق الأسماك في المنطقة".

وأضافت الإدارة: "سيتم إعادة فتح الشاطئين في أقرب وقت ممكن"، فيما أفادت التقارير بانتشار عشرات الأسماك النافقة من الشاطئين.

أسماك ميتة علي شواطئ استراليا 

وذكرت التقارير الصحفية أن العشرات من الأسماك الميتة جرفتها المياه إلى الشاطئ.

وقال ممارسو رياضة ركوب الأمواج إن راكبي الأمواج يشكون منذ نهاية الأسبوع من التهاب العين والتهاب الحلق والسعال بعد ملامسة الماء.

وقال سام جيلارد، المسئول العلمي الأول لدى هيئة حماية البيئة في جنوب أستراليا، إن علماء البحار أخذوا عينات من المياه من الرغوة، وهي نتاج ثانوي لتحلل الكائنات الحية السامة، يوم الاثنين، لكن الأمر قد يستغرق حتى نهاية الأسبوع لتحديد ماهية الكائن الحي.

وأوضح جايلارد أن ازدهار الطحالب الدقيقة - وهي كائنات حية مجهرية وحيدة الخلية - ربما يكون ناجما عن فترة طويلة من الطقس الحار والجاف مع قلة الرياح وانخفاض المد والجزر.

وأضاف أن الموج بدأ في المنطقة منذ يوم الأحد، وأن الاضطرابات قد تؤدي إلى تفتيت الطحالب مع توليد المزيد من الرغوة.

وتابع جايلارد: "في الوقت الحالي، لسنا متأكدين من المدة التي سيستمر فيها هذا الأمر".

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