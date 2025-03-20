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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

لجنه التعاون الإفريقي تشكل وفدا لبحث التعاون الاقتصادي مع تنزانيا

التعاون الافريقي
التعاون الافريقي
ولاء عبد الكريم

دعا  الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية المصري، لجنة التعاون الإفريقي باتحاد الصناعات المصرية برئاسة الدكتور شريف الجبلي لتشكيل وفد  لمرافقته لزيارة تنزانيا، لتعزيز التعاون الدبلوماسي والاقتصادي.


وترأس  الوفد الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة التعاون الإفريقي، وضم في عضويته كلاً من محمود سرج،  عضو مجلس إدارة الاتحاد، وكمال الدسوقي،  عضو مجلس إدارة الاتحاد، و ماجد جورج، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل،  أحمد فتحي، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية، وايضا شارك في الوفد  النائب المهندس عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية.
 

وقال الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة التعاون الافريقي باتحاد الصناعات المصرية، إن الوفد يستهدف توطيد العلاقات الاقتصادية مع الدول الأفريقية بجانب العلاقات السياسية، لافتاً إلى أن العلاقات الأفريقية باتحاد الصناعات قامت بدور رائد في تعزيز العلاقات.

وأوضح الجبلي، في بيان صحفي اليوم، أن اللقاء شهد لقاءات ثنائية بين الجانبين ومناقشة فرص الاستثمار، كما شهد اللقاء حضور مكثف من الجانب التنزاني، و اهتماماً كبيراً من الجانب التنزاني، مما يعكس رغبتهم في تعزيز الشراكة الاقتصادية مع مصر.


وافتتح  المنتدي معالي وزيري الخارجية المصري والتنزاني بحضور مكثف من المسؤولين والمستثمرين من الجانب التنزاني، خلال المنتدى، تم بحث العلاقات المصرية التنزانية، وشملت المناقشات سبل التعاون الاقتصادي بين البلدين في مجالات متعددة مثل الزراعه تبادل التكنولوجيا الزراعية وتعزيز الإنتاج المحلي، والصناعة فتح قنوات استثمارية جديدة في قطاعات الصناعة التحويلية، والتجارة عن طريق تعزيز التبادل التجاري وتقليل الحواجز التجارية.
 

تأتي هذه المبادرة في سياق استراتيجية مصر لتعزيز الروابط مع الدول الإفريقية، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويعزز المصالح المشتركة بين مصر ودول القارة، وفي سياق اهتمام الجانبين بتوثيق العلاقات وتعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار.

في نفس السياق، أكد الوزير عبد العاطي، علي اهتمام مصر بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع الدول الأفريقية، مشددًا على ضرورة تكثيف جهود الشركات المصرية في مختلف القطاعات لدعم التنمية في القارة وخلق شراكات قائمة على المنفعة المتبادلة.

وأوضح أن مصر تمتلك قدرات صناعية وتجارية كبيرة تؤهلها لتلبية الاحتياجات التنموية الأفريقية، مشيرًا إلى أن تأسيس الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار جاء بهدف دعم توسع الشركات المصرية وزيادة استثماراتها في الأسواق الأفريقية.

من جانبه، استعرض وزير الخارجية الإمكانات التصنيعية لمصر في تلبية احتياجات الدول الأفريقية، خاصة في مجالات المنتجات الغذائية، السلع الصناعية والكيماوية، الأخشاب، ومستلزمات التشييد والبناء.

كما أبرز دور الشركات المصرية في تنفيذ مشروعات الإنشاءات وبناء شبكات الكهرباء في أفريقيا، ولا سيما في تنزانيا.

وأشار الوزير إلى الإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها قطاع الصناعات الدوائية المصري، وإمكانية توفير منتجات دوائية ذات جودة عالية وأسعار تنافسية للسوق التنزانية.

ودعا رجال الأعمال التنزانيين إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المصري واستكشاف فرص التعاون في المجالات التجارية والصناعية، بما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري وإقامة مشروعات مشتركة في الزراعة والصناعة.

كما شدد على أن القاعدة الصناعية المصرية توفر فرصًا استثمارية واعدة للمستثمرين التنزانيين، خاصة في ظل المزايا الاستثمارية التي تقدمها مصر.

التعاون الأفريقية لجنة التعاون الإفريقي اتحاد الصناعات

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