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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

آخر تحديث لسعر الذهب اليوم 21-3-2025

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

استقر سعر الذهب في مصر مع أول تعاملات اليوم الجمعة الموافق 21-3-2025؛ داخل محلات الصاغة المصرية.

كان سعر المعدن الأصفر قد أغلق أمس على زيادة مقدارها  10 جنيهات جديدة على مستوي المشغولات الذهبية .

ووصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 4270 جنيها للبيع و 4295 جنيها للشراء

بلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 4880 جنيها للبيع  و4908 جنيها للشراء

وسجل سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 3660 جنيها للبيع و 3681 جنيها للشراء

وبلغ سعر عيار 14 الأدني قيمة نحو 3846 جنيها للبيع و 3863 جنيها للشراء

وصل سعر أوقية الذهب إلي نحو 3033 دولار للبيع و 3034 دولار للشراء

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 34.16 ألف جنيه للبيع و 34.36 ألف جنيه للشراء.

سعر الذهب عالميا

حافظ سعر الذهب العالمي على مكاسبه ليتداول بالقرب من أعلى مستوى تاريخي سجله اليوم، وذلك عقب اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي قرر تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير ليوافق توقعات الأسواق

أشار أعضاء البنك الفيدرالي الأمريكي إلي أنهم لا يزالون يتوقعون مزيد من عمليات خفض الفائدة هذا العام، وفق جولد بيليون .

وسجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاعاً اليوم بنسبة 0.2% ليسجل أعلى مستوى تاريخي عند 3045 دولار للأونصة ليتداول الذهب بعد اجتماع الفيدرالي بالقرب من هذا المستوى وذلك بعد أن جاء قرار البنك موافق لتوقعات الأسواق العالمية، بحسب التحليل الفني لجولد بيليون.

وقرر البنك الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة عند نطاق 4.25% إلى 4.5%، وكان هذا هو الاجتماع الثالث على التوالي الذي تبقي فيه لجنة السياسة النقدية في الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير، حيث تشير حالة عدم اليقين بشأن السياسة التجارية واستمرار قوة سوق العمل واستمرار التضخم إلى عدم وجود شعور بالاستعجال لتغيير السياسة النقدية.

سعر الذهب اليوم سعر عيار 21 اليوم مال واعمال سعر عيار 18 سعر عيار 24 اليوم اخبار مصر سعر جرام الذهب

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