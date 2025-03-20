آخر تحديث لأسعار الجنيه الذهب اليوم الخميس 20 مارس 2025

شهدت أسعار الجنيه الذهب في مصر ارتفاعًا ملحوظًا اليوم، الخميس 20 مارس 2025، متأثرة بالزيادة القياسية لأسعار الذهب عالميًا، حيث تجاوز سعر الأونصة حاجز 3,036 دولارًا.

أسعار الجنيه الذهب بمختلف الأوزان

وفقًا لآخر التحديثات، سجلت أسعار الجنيه الذهب بمختلف أوزانه ما يلي:

الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21): 34,844 جنيهًا.

نصف الجنيه الذهب (4 جرامات من عيار 21): 17,436 جنيهًا.

ربع الجنيه الذهب (2 جرام من عيار 21): 8,722 جنيهًا.

يُذكر أن هذه الأسعار قد تختلف قليلاً من تاجر لآخر، وتعتمد أيضًا على المصنعية والضرائب المضافة.

العوامل المؤثرة على ارتفاع أسعار الذهب

يُعزى هذا الارتفاع في أسعار الذهب إلى عدة عوامل، أبرزها:

سياسات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي: إشارة الفيدرالي إلى احتمال خفضين لأسعار الفائدة خلال العام الجاري، ما يزيد من جاذبية الذهب كملاذ آمن للمستثمرين.

التوترات الجيوسياسية والاقتصادية: استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية، ما يدفع المستثمرين نحو الأصول الآمنة كالذهب.

ضعف الدولار الأمريكي: انخفاض قيمة الدولار يعزز من قوة الذهب، حيث يصبح أقل تكلفة للمستثمرين بالعملات الأخرى.

توقعات السوق

مع استمرار هذه العوامل، يتوقع محللون أن تظل أسعار الذهب مرتفعة خلال الفترة القادمة، مع احتمال حدوث تصحيحات سعرية طفيفة.

وينصح المستثمرون بمتابعة التطورات الاقتصادية والجيوسياسية عن كثب لاتخاذ قرارات استثمارية مدروسة.