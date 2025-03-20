وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن استمرار العدوان على غزة حتى الإفراج عن الرهائن

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس اليوم الخميس على أهمية استمرار الضغط العسكري على قطاع غزة حتى إطلاق سراح الرهائن.



وأجرى وزير الدفاع الإسرائيلي تقييما للوضع في قطاع غزة، ووافق الوزير على استمرار العمليات العسكرية في غزة، بحسب ما أوردته صحيفة جيروزاليم بوست العبرية.

وبحسب البيان الصادر عن وزارة الدفاع الإسرائيلية أكد كاتس على أهمية استمرار الضغط العسكري على غزة حتى إطلاق سراح الرهائن.

واستأنفت قوات الاحتلال، عدوانها على قطاع غزة، فجر الثلاثاء، بعد توقف لأكثر من شهرين، ما أسفر عن استشهاد ما يزيد على 400 فلسطيني غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة المئات بجروح مختلفة.

ويأتي استئناف العدوان على قطاع غزة، وسط مخاوف من تفاقم الأوضاع الإنسانية بالقطاع، في ظل استمرار الحصار وقطع الإمدادات الطبية والإنسانية.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال عدوانًا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد ما يزيد على 48.572 فلسطينيًا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 112.032 آخرين، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام.