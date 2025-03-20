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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

هيسافر برا مصر .. إلهام شاهين تعلق على قرار اعتزال محمد سامي الإخراج الدرامي

إلهام شاهين
إلهام شاهين
تقى الجيزاوي

علقت الفنانة إلهام شاهين على قرار المخرج محمد سامي بشأن اعتزاله الإخراج الدرامى بعد مشاركته فى الموسم الرمضاني الحالي بمسلسلي “إش إش” و"سيد الناس".

وفى هذا السياق، نشر الحساب الرسمي لبرنامج et بالعربي، تسجيل صوتي لإلهام شاهين، قائلة: “مفيش قرار اعتزال ولا حاجة هو مقالش كدة فى البيان بتاعه هو بس قال مش عايز يعمل دراما تليفزيونية لانه قدم خلاص كل حاجة فيها لكنه هيقدم سينما ولم يعتزل الفن”.

واستكملت إلهام شاهين: “هو قال انه هيسافر برا مصر لأن انا معلوماتي انه هيخرج فيلم عالمي فى أمريكا وربنا يوفقه ويبقي زى المخرج السوري مصطفي العقاد وعمل برضه أفلام كبيرة فى امريكا وانشاءالله محمد سامي ربنا هيوفقه وهييقي مخرج مصري وصل للعالمية انشاءالله”.

وتشارك الفنانة إلهام شاهين فى الماراثون الرمضاني الحالي بمسلسل “سيد الناس” وهو من أخر أعمال محمد سامي الدرامية.

اعتزال محمد سامي الإخراج الدرامي

وأعلن المخرج محمد سامي خلال الساعات الماضية اعتزال الإخراج الدرامي بعد مشاركته فى ماراثون رمضان الحالي بمسلسلي “سيد الناس” و"إش إش".

 وكتب محمد سامي عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك:"وداعا الدراما التلفزيونية، السنة دي كانت آخر أعمالي التلفزيونية، واللي فيها بودع المسلسلات، رحلة طويلة حوالي ١٥ سنة، قدمت فيهم كل اللي قدرت عليه لإسعاد الجمهور العربي، وحققت بفضل ربنا نجاحات مع نجوم كتير ومع شركات وقنوات كلها مهمة".

وتابع : دايما الجمهور بيشجعني، سواء بردود الأفعال أو بتصويته ليا في الجوائز، وأي نجاح حققته كان بفضل ربنا والجمهور، يمكن المقربين ليا عارفين إني واخد القرار ده من فترة وهو اعتزال الإخراج التلفزيوني، ولكن كنت بنتهي من التزامات موقعة مع شركات ونجوم والحمد لله انتهيت منها وكان آخرها ٢٠٢٥، معنديش حاجة أكتر أقدر أقدمها في التلفزيون، وخايف من تشبع الجمهور من أسلوبي ومن الوقوع في فخ التكرار ودائرة المتوقع والملل، والوحيد القادر على الدوام هو الله وحده، الحمد لله آخر عملين ليا إش إش وسيد الناس حققوا نجاح أنا سعيد بيه.

وأضاف: “كل يوم بلدي العظيمة مصر بتطلع صناع جداد موهوبين و مثقفين ويقدروا يقدموا أفضل من اللي قبلهم وهنفضل طول الوقت بنقدم أعمال مصرية يلتف حولها الجمهور العربي، بشكر كل حد ساعدني في الرحلة وبشكر كل زميل منافسته كانت دافع للتميز، بعتذر عن أي مشهد قدمته أثناء الرحلة ولم يلقي استحسان الجمهور أو إعجابهم في الآخر الفنان دايما بيجرب والفنون جنون زي ما بيقولوا”.

وأتم :" ادعولي الفترة الجاية عندي سفر خارج مصر لفترة عامين بتعلم فيهم حاجة جديدة بدرسها، حاجة كان نفسي أتعلمها من زمان و أجلتها كتير لحد ما لقيت نفسي بكبر وخايف يفوت العمر قبل ما أعمل حاجة نفسي فيها، مقتنع إن الشخص يقدر في أي وقت يقرر يوقف حاجة بيحبها عشان يعمل حاجة تانية بيحبها برضه، وعايز يجربها بس محتاج عيلة تسانده على اتخاذ قراره، كل التوفيق لكل زمايلي وبحبكم و بشكركم على سنين المنافسة الجميلة اللي عملت أسمائنا كلنا وأتمنى لنفسي التوفيق في الخطوة الجديدة

إلهام شاهين مسلسل سيد الناس اعتزال محمد سامي الإخراج الدرامي

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